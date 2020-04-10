Johnson yoğun bakımdan çıktı

Hükümetten yapılan açıklamada, “Başbakan bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek” denildi. Ayrıca “moralinin gayet iyi olduğu” belirtildi. Ateş ve öksürük belirtileri göstermesi üzerine Johnson’a 27 Mart’ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Başlangıçta kendisini başbakanlık konutunda karantinaya alan 55 yaşındaki Johnson, şikayetlerinin geçmemesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Bu süreçte Johnson’a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.