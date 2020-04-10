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Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Johnson yoğun bakımdan çıktı

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Johnson yoğun bakımdan çıktı
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Londra’daki St Thomas Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 3 günün ardından yoğun bakımdan çıktı.

Hükümetten yapılan açıklamada, “Başbakan bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek” denildi. Ayrıca “moralinin gayet iyi olduğu” belirtildi. Ateş ve öksürük belirtileri göstermesi üzerine Johnson’a 27 Mart’ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Başlangıçta kendisini başbakanlık konutunda karantinaya alan 55 yaşındaki Johnson, şikayetlerinin geçmemesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Bu süreçte Johnson’a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.

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