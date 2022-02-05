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Yaptırım konusunda uzlaştılar! Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme

#Ukrayna#Emmanuel Macron#Boris Johnson
Yaptırım konusunda uzlaştılar Boris Johnson ile Macrondan kritik görüşme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefonda görüştüğü ve Ukrayna-Rusya krizini ele aldığı bildirildi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Macron’un Ukrayna-Rusya krizini ele aldığı ve uluslararası ortaklarla yaptıkları görüşmeler hakkında birbirlerini bilgilendirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, Johnson ve Macron’un mevcut gerilimlere diplomatik bir çözüm bulmanın en önemli öncelik olduğu konusunda anlaştığı ifade edilerek, “Başbakan Johnson ve Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun Rus saldırganlığı karşısında birleşmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda derhal yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar” denildi.

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Açıklamada, Johnson ve Macron’ın NATO'nun doğu kanadını güçlendirme ve müttefiklerin nerede ve nasıl olursa olsun kötü niyetli Rus faaliyetlerine karşı tam olarak korunmasını sağlamak için yapılacak çalışmaları ele aldıkları aktarıldı.

Başbakan Johnson’ın Cumhurbaşkanı Macron'a yasadışı göç sorunu hakkında Fransa ile çalışma taahhüdünü yeniden vurguladığı ifade edilen açıklamada, liderlerin insan kaçakçılarını durdurmak için işbirliği üzerinde anlaştıkları belirtildi.

Öte yandan Macron'un önümüzdeki hafta Rusya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

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#Ukrayna#Emmanuel Macron#Boris Johnson

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