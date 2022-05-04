Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Johnson, Ukrayna meclisine konuştu

#Boris Johnson#İngiltere#Ukrayna
Johnson, Ukrayna meclisine konuştu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna parlamentosuna hitap eden ilk yabancı lider oldu.

Haberin Devamı

Video konferansla parlamentoya hitabında eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill’e atıf yaparak, “Bu gelecek nesiller tarafından hatırlanacak ve anlatılacak Ukrayna’nın en başarılı anı” ifadeleriyle Ukrayna direnişini tebrik eden Johnson, Ukrayna direnişinin, Rusya lideri Vladimir Putin’in ordularının “yenilmez olduğu mitini patlattığını” ve “ülkenin askeri tarihinin en görkemli bölümlerinden birini yazdığını” söyledi.

YENİ YARDIM PAKETİ

Johnson, İngiltere hükümetinden 300 milyon sterlinlik ek askeri yardım yapılacağı sözünü verdi. İngiltere’nin bir sonraki askeri yardımının içinde karşı bataryalı radar sistemleri, GPS karıştırma cihazları ve gece görüşü cihazları gibi çok sayıda elektronik harp teçhizatı yer alacak. Johnson, “Ukrayna’yı güçlendirmek için olması gereken uzun vadeli hedefimize ulaşana kadar, kimsenin bir daha size saldırmaya cesaret edemeyeceği kadar ikmali sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. İngiltere, Ukrayna’ya şu ana kadar 450 milyon Sterlinlik askeri yardımda bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boris Johnson#İngiltere#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı
En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü

BAKMADAN GEÇME!

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı
En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü