Johnson, Ukrayna meclisine konuştu

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Video konferansla parlamentoya hitabında eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill’e atıf yaparak, “Bu gelecek nesiller tarafından hatırlanacak ve anlatılacak Ukrayna’nın en başarılı anı” ifadeleriyle Ukrayna direnişini tebrik eden Johnson, Ukrayna direnişinin, Rusya lideri Vladimir Putin’in ordularının “yenilmez olduğu mitini patlattığını” ve “ülkenin askeri tarihinin en görkemli bölümlerinden birini yazdığını” söyledi.



YENİ YARDIM PAKETİ



Johnson, İngiltere hükümetinden 300 milyon sterlinlik ek askeri yardım yapılacağı sözünü verdi. İngiltere’nin bir sonraki askeri yardımının içinde karşı bataryalı radar sistemleri, GPS karıştırma cihazları ve gece görüşü cihazları gibi çok sayıda elektronik harp teçhizatı yer alacak. Johnson, “Ukrayna’yı güçlendirmek için olması gereken uzun vadeli hedefimize ulaşana kadar, kimsenin bir daha size saldırmaya cesaret edemeyeceği kadar ikmali sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. İngiltere, Ukrayna’ya şu ana kadar 450 milyon Sterlinlik askeri yardımda bulunmuştu.