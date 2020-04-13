Johnson taburcu oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir haftadır tedavi altında olduğu St Thomas Hastanesi’nden dün taburcu oldu. Johnson’ın Londra’nın dışında bulunan Chequers’teki başbakanlık konutunda tedavisine devam edileceği, hemen göreve dönmeyeceği açıklandı. Hastaneden ayrıldıktan sonra Twitter hesabından 5 dakikalık bir video yayınlayan Johnson, “Bir hafta sonra hastaneden ayrıldım. NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) hayatımı kurtardı. Onlara olan borcumu ifade etmek zor” dedi. Halka sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulunan Johnson’ın yorgun hali dikkat çekti.

İngiliz Mail on Sunday gazetesi, İngiltere Başbakanı 5 Nisan tarihinde hastaneye gittiğinde durumunun çok kötü olduğunu ve yapılan tıbbi müdahalelerin ardından ölümden döndüğünü yazdı. Johnson’ın hastaneye kaldırılma sürecinin perde arkasını yazan gazeteye göre, 27 Mart günü COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Johnson’ın 2 Nisan’da hastaneye gitmesi bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Gazeteye konuşan bir kaynağa göre, Johnson 10’uncu günde hastaneye kaldırıldığında bilinci açık olsa da durumu çok kötüydü, hastaneye varışından 10 dakika sonra oksijen tedavisi uygulanmaya başlandı. Bu tarihte Johnson’ın sağlık durumunun stabil olduğuna yönelik yapılan resmi açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gazete ayrıca, Johnson hastane odasındayken 7 aylık hamile nişanlısı Carrie Symonds’tan doğmamış çocuğunun anne karnındaki fotoğrafının da olduğu bir aşk mektubu aldığını yazdı.

Öte yandan Johnson’ın hastalığı esnasında ABD ve Çin’in ilaç önerileri vermek için yarışa girdiği öğrenildi. Bu öneri telefonları İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirildi.