Johnson: Rusya'nın Ukrayna'daki suçları cezasız kalmayacak

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Londra'da bir araya geldikten sonra Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün Doğu Ukrayna'daki tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında Johnson yaptığı açıklamada, Almanya ve İngiltere'nin saldırıyı kınadığını belirterek, "Saldırılardan kaçan mültecilerin bombalamaları da dahil olmak üzere, ortaya çıkan vahşet karşısında tamamen aynı korku ve tiksintiyi paylaşıyoruz" dedi. Johnson saldırılar için, "Putin'in bir zamanlar övülen ordusunun battığı derinlikleri gösteriyor" ifadesinde bulunarak, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Ukrayna'daki suçlar cezasız kalmayacak" şeklinde konuştu.

"ALMANYA VE İNGİLTERE AYNI FİKİRDE"

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Johnson, Almanya ve İngiltere'nin Putin'in Ukrayna'da başarısız olması gerektiği konusunda tamamen aynı fikirde olduğunu belirterek, "Bu yüzden G7'de yaptırımlarımızı ağırlaştırmak ve Putin'in savaş makinesine giden fonları kesmek için Rus ekonomisini hedef alarak birlikte çalışıyoruz" dedi. Johnson ayrıca bugün İngiltere'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdiğine dikkat çekerek, Rus petrol ve gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için müttefiklerle çalışıldığını söyledi. Johnson, Alman Başbakanı Scholz'ün Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirme kararlılığı için, "Bu hiçbirimiz için kolay değil. Olaf ve hükümetinin Almanya'yı Rus hidrokarbonlarından uzaklaştırmak için aldığı kararları alkışlıyorum" dedi.

İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA 100 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE EK TEÇHİZAT

Başbakan Johnson, İngiltere, Almanya ve diğer müttefik ülkelerin Ukrayna'ya kask ve vücut zırhı da dahil olmak üzere savunma silahları tedarik edeceğini belirterek, "Putin'in savaşının bir gecede bitmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle İngiltere ve Almanya, Ukrayna'ya savunma silahları sağlamak için düzinelerce müttefike katıldı. Bugün, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne starstreak uçaksavar füzesi ve 800 adet tanksavar füzesi de dahil olmak üzere 100 milyon sterlin değerinde ek yüksek kaliteli askeri teçhizat göndereceğini duyuruyorum. Başkan Olaf ile beraber İngiltere, Almanya ve diğer müttefiklerimizin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

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"OLANLAR KORKUNÇ"

Johnson, "Putin, masum insanları sistematik olarak katlederek çatışmayı zaten tırmandırdı. Mariupol'de ve diğer yerlerde olanlar tamamen korkunç. Bizim tek amacımız Ukraynalıların kendilerini korumalarına yardımcı olmaktır" açıklamasında bulundu. Johnson yaptığı açıklamasında ayrıca, "6 hafta önceki Avrupa artık yok. Putin'in işgali kıtamızın güvenliğinin temellerini sarsıyor. Ancak bizi bölme hırsı açık bir şekilde başarısız oldu. Aksine, Ukrayna'yı desteklemek için birbirleriyle güçlü bir dayanışma içinde olan Avrupa ve tüm transatlantik ittifakını birleştirmeyi başardı" dedi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ SALDIRISI YASA DIŞIDIR"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşın sivillere inanılmaz acılar yaşattığını ifade ederek, Ukrayna'daki savaşı "yıkıcı" olarak nitelendirdi. Başbakan Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı yasa dışıdır. Bu savaş yıkıcıdır. Ukrayna'da akıl almaz acı ve korkunç bir yıkıma yol açıyor" ifadelerini kullandı.

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"PUTİN, SAVAŞ SUÇLARININ SORUMLUSUDUR"

Başbakan Scholz, "Mariupol ve diğer yerlerden bugün öğrendiğimiz dramatik saldırının görüntüleri gerçekten şok edici. Ve açıkça söylenmelidir ki, tiksindirici. Bu, korkunç yıkımlara neden olan ve Ukrayna'da sivilleri öldüren acımasız bir savaş ve savaş suçudur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu savaş suçlarının sorumluluğunu taşıyor" dedi.

"BU SAVAŞ BİR AN ÖNCE BİTMELİ"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Almanya'nın uzun yıllar sürdürdüğü pozisyonunu ilk kez değiştirerek Ukrayna'ya silah ve asker gönderdiğini vurgulayan Scholz, "Bunu Ukrayna'nın Rus işgallerine karşı savunmasını güçlendirmek için yapıyoruz. Elbette, anlamsız cinayetleri durdurmak için her şeyi yapmalıyız ve bu nedenle Rusya'yı bir kez daha ateşkes konusunda anlaşmaya varmaya ve birliklerini geri çekmeye çağırıyoruz. Bu savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor" diye konuştu.