Åžirket, 44 bin gÃ¶nÃ¼llÃ¼nÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸama klinik denemelerinin erken sonuÃ§larÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±.

Tek dozluk aÅŸÄ± adayÄ±nÄ±n, orta ve ileri dÃ¼zeydeki hastalÄ±k belirtileriniÂ Ã¶nlemede yÃ¼zde 66, en aÄŸÄ±r semptomlarÄ± Ã¶nlemede ise yÃ¼zde 85 baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Åžirketin KÃ¼resel AraÅŸtÄ±rma Birimi BaÅŸkanÄ±Â Dr. Mathai Mammen, tek doz aÅŸÄ± uygulananÂ deneklerden hiÃ§birinin 28 gÃ¼nlÃ¼k evrenin ardÄ±ndan, virÃ¼se baÄŸlÄ± rahatsÄ±zlÄ±klardanÂ hastaneye kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± veya hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini ifade etti.

Mammen, aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra Kovid-19'a yakalanan deneklerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼n hastalÄ±ÄŸÄ± hafif semptomlarla atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AÅŸÄ± adayÄ±nÄ±nÂ acil kullanÄ±m onayÄ± iÃ§in, gelecekÂ haftaÂ ABD Ä°laÃ§ ve GÄ±da Ä°daresi ile dÃ¼nyadaki farklÄ± dÃ¼zenleyici kurumlara baÅŸvurulacaÄŸÄ± kaydedildi.

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SONUÃ‡LAR ÃœLKELER GÃ–RE FARKLILIK GÃ–STERDÄ°Â

Ã–te yandan klinik denmenin sonuÃ§larÄ±nÄ±nÂ Ã¼lkelere gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶stermesi dikkati Ã§ekti. AÅŸÄ± adayÄ±Â orta ve ileri dÃ¼zeydeki hastalÄ±k belirtileriniÂ Ã¶nlemede ABD'de yÃ¼zde 72, virÃ¼sÃ¼n mutasyona uÄŸrayarak daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lan tipinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrika'da yÃ¼zde 57Â etkinlik gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi.Â

AÅŸÄ± adayÄ± iki doz uygulanan BioNTech, Moderna ve Oxford aÅŸÄ±larÄ± kadar yÃ¼ksek koruma saÄŸlamasa da dÃ¼nya genelinde acil aÅŸÄ± ihtiyacÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k verebileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

Åžirket, "Ad26COVS1" adÄ±nÄ± verdiÄŸi aÅŸÄ± adayÄ± iÃ§in,Â 15 Temmuzâ€™da BelÃ§ika ve ABDâ€™de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± klinik denemeleri 23 EylÃ¼l'deÂ 3'Ã¼ncÃ¼Â aÅŸamaya taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

ABD, GÃ¼ney Afrika, Arjantin, Brezilya, Åžili, Kolombiya, Meksika, Peru, GÃ¼ney Afrika 'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸama denmelere 44Â bin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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VÄ°RÃœS VEKTÃ–RÃœ YÃ–NTEMÄ°YLE ÃœRETÄ°LDÄ°

VirÃ¼s vektÃ¶rÃ¼ yÃ¶ntemiyle Ã¼retilen aÅŸÄ± adayÄ±, formÃ¼lÃ¼nde "adenovirÃ¼s serotip 26" (Ad25)Â adÄ± verilen virÃ¼se eklenenÂ Kovid-19 DNA'sÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±yor.Â Â

Ad25, daha Ã¶nce EbolaÂ ve diÄŸer viral hastalÄ±klara aÅŸÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in de kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD hÃ¼kÃ¼meti,Â aÅŸÄ±Â adayÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halindeÂ 100 milyon, Avrupa BirliÄŸi ise 200 milyon doz Ã¶n satÄ±n alma anlaÅŸmalarÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Åžirket, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Kovid-19 AÅŸÄ±larÄ± KÃ¼resel EriÅŸim ProgramÄ± iÃ§in 500 milyon doz aÅŸÄ± Ã¼retmeyi taahhÃ¼tÂ etmiÅŸti.