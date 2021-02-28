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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Johnson&Johnson'ın koronavirüs aşısı ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı

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Johnson&Johnson'ın koronavirüs aşısı ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

FDA, cuma günü bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından onaylanması yönünde tavsiyede bulunulan aşıya ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil durum kullanımına onay verildiği bildirildi.

Böylece Johnson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) güncel verilerine göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 47 milyondan fazla kişiye ilk doz, 22 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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