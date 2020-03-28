Johnson da korona kaptı

İngiltere’de COVID-19 salgınıyla ilgili ilk günden beri izlediği politikalar nedeniyle eleştirilen Başbakan Boris Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumuyla ilgili haberi Twitter’dan paylaştığı video ile duyuran Boris Johnson, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, kuru öksürük ve ateşin ardından yapılan COVID-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi. Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

İngiliz hükümeti, Johnson’ın görevine devam edememesi durumunda onun yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın vekâlet edeceğini aktardı. Johnson’ın sözcüsü, Başbakan’ın COVID-19 semptomları göstermesinin hemen ardından insanlarla görüşmeyi kestiğini söyledi. Sözcü, Boris Johnson’ın 7 gün boyunca ofisinde kalacağını, yemeğinin ise kapısının dışına bırakılacağını söyledi.

PANİK YARATTI

Bir hafta önceye kadar koronavirüse karşı ‘sürü bağışıklığı’ yöntemini izleyeceğini söyleyen Johnson, koronavirüsün ülkede 250 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini belirten bir araştırmanın ardından politikasını değiştirmişti. Johnson’ın son günlerde çok sayıda bakanla birebir görüşmelerde bulunması İngiliz hükümetinde genel bir COVID-19 paniği yaşanmasına neden oldu. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Kraliçe Elizabeth’in Johnson ile en son 11 Mart tarihinde görüştüğü belirtildi. İngiltere’de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles’a da COVID-19 bulaştığı tespit edilmişti. Nişanlısı Carrie Symonds’un (32) 6 aylık hamile olduğu bilinen Johnson’ın Symonds ile en son ne zaman görüştüğü bilinmiyor.

SAĞLIK BAKANI DA POZİTİF

BBC’nin politika editörü Laura Kauenssberg, Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries’in iki hafta önce koronavirüse yakalanmasının ardından İngiliz siyasetinde virüs endişesinin başladığını yazdı. Bu olaydan sonra İngiliz meclisi ve bakanlık bünyesinde Dorries ile görüşen çok sayıda siyasetçi kendilerini karantina altına alma kararı almıştı. Johnson’dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un da COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşçi Partisi’nden Angela Rayner ise dün koronavirüs semptomları gösterdiği için kendisini karantina altına aldığını duyurdu. 11 bin 816 koronavirüs vakasının bulunduğu ülkede şu ana kadar 580 kişi hayatını kaybetti.

TEDBİRLER ARTTI

İngiltere’de pazartesi alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında polise yeni yetkiler verdi. Buna göre, polis zorunlu olmadığı halde evden çıkanları gözaltına alabilecek veya bu kişilere para cezası verebilecek. Para cezasını ödemeyenler hakkında dava açılacak, kuralları ihlal etmeyi sürdürenler ise gözaltına alınacak. Ülkede gerekli alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına veya hane halkıyla spor, tıbbi ihtiyaç ve evde çalışılması mümkün olmayan durumlarda işe gidilmesi için sokağa çıkmaya izin verileceği bildirilmişti.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINI SAVUNMUŞTU

İngiltere Başbakanı Johnson, önce salgınla baş etmek için sürü bağışıklığını gündeme getirmişti.



* Sürü bağışıklığı, koronavirüsü baskılamak için zayıf önlemlerle gençlere virüs bulaşmasına izin vererek, yaşlı ve daha önceden kronik hastalığı bulunan kişilerin zaman için bağışıklık kazanmasını hedefleyen bir yöntem.



* Bir hafta önceye kadar bu politikayı tercih eden Johnson, Londra merkezli Imperial College’in hazırladığı bir raporla U dönüşü yapmıştı.



* Imperial College’in hazırladığı ve İngiltere’de 250 bin kişinin ölme ihtimali bulunduğunu ortaya koyan raporun ardından Johnson, virüsle mücadele kapsamında ikinci bir emre kadar ilk ve orta dereceli tüm okulları kapatma kararı almıştı.



* Rapora göre, dünyada koronavirüsle iki tür mücadele yöntemi bulunuyor: Yatıştırma (Mitigation) ve baskılama (Suppression).



* İngiltere son önlemlerle sert tedbirlerle salgını kontrol etmeye çalışan birçok devletin uyguladığı baskılama yöntemine geçmişti.