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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Johnson and Johnson'a aşı darbesi! Bir ülke daha çıkardı

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Johnson and Johnson'a aşı darbesi! Bir ülke daha çıkardı

Danimarka'da Sağlık İdaresi, Johnson and Johnson'ın aşısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programından çıkardığını açıkladı. 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Sağlık İdaresi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusu hatırlatıldı. Danimarka'da Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada, risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısının programdan çıkarıldığı kaydedildi.

AŞILARIN NE YAPILACAĞI BİLİNMİYOR

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı. Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla Kovid-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı.

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