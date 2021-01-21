Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'ın internet sitesinde gizli mesaj!

Beyaz Saray'ın yenilenen internet sitesinde HTML kodları arasında tespit edilen mesajda ‘Bunu okuyorsanız, daha iyisini inşa etmek için yardımınıza ihtiyacımız var.’ denildi.



Uzmanlar bu mesajın bilişim uzmanları için bırakılmış bir iş ilanı olduğunu değerlendirdi. Mesajın sonunda paylaşılan iş ilanına başvuru linki ise dikkatlerden kaçmadı.



Benzer ilan yöntemlerinin internet sitelerinin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem olduğu belirtildi.



Bilişim uzmanları ilk kez 2014 yılında, ‘resmi hizmetleri daha iyi hale getirmek’ için ABD Başkanı Barrack Obama döneminde Beyaz Saray tarafından istihdam edilmişti.



SADECE ABD VATANDAŞLARI İÇİN



Bilişim uzmanları için açılan iş ilanlarına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.