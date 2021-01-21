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HaberlerDünya HaberleriJoe Biden’ın göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'ın internet sitesinde gizli mesaj!
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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'ın internet sitesinde gizli mesaj!

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Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'ın internet sitesinde gizli mesaj!
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ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın yemin ederek göreve başlamasının ardından güncellenen Beyaz Saray’ın internet sitesinde HTML kodlarının arasına gizlenmiş bir mesaj tespit edildi.

Beyaz Saray'ın yenilenen internet sitesinde HTML kodları arasında tespit edilen mesajda ‘Bunu okuyorsanız, daha iyisini inşa etmek için yardımınıza ihtiyacımız var.’ denildi.

Uzmanlar bu mesajın bilişim uzmanları için bırakılmış bir iş ilanı olduğunu değerlendirdi. Mesajın sonunda paylaşılan iş ilanına başvuru linki ise dikkatlerden kaçmadı. 

Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından Beyaz Sarayın internet sitesinde gizli mesaj
Benzer ilan yöntemlerinin internet sitelerinin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem olduğu belirtildi.

Bilişim uzmanları ilk kez 2014 yılında, ‘resmi hizmetleri daha iyi hale getirmek’ için ABD Başkanı Barrack Obama döneminde Beyaz Saray tarafından istihdam edilmişti.

SADECE ABD VATANDAŞLARI İÇİN

Bilişim uzmanları için açılan iş ilanlarına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.

 

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