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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.01.2021 - 20:53 | Son Güncelleme:

Joe Biden'ın el bastığı İncil'le ilgili flaş detay

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Joe Biden'ın el bastığı İncil'le ilgili flaş detay
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Joe Biden 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'ın göreve başlama töreninde üzerine el basarak yemin ettiği İncil'le ilgili önemli bir ayrıntı basında yer aldı.

CBC News'ün haberine göre; Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'nin mülkiyetinde... Biden bu İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı.

Aynı İncil, Biden'ın Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı.

12.5 santimetre büyüklüğündeki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.

Joe Bidenın el bastığı İncille ilgili flaş detay

Joe Biden ABDnin 46ncı Başkanı olarak göreve başladı İşte dünyaya ilk mesajı...
Joe Biden ABD'nin 46'ncı Başkanı olarak göreve başladı! İşte dünyaya ilk mesajı...
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