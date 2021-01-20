Joe Biden'ın el bastığı İncil'le ilgili flaş detay

CBC News'ün haberine göre; Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'nin mülkiyetinde... Biden bu İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı.

Aynı İncil, Biden'ın Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı.

12.5 santimetre büyüklüğündeki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.