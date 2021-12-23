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Joe Biden'dan yeniden adaylık açıklaması

#Joe Biden#ABD#Adaylık
Joe Bidendan yeniden adaylık açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumunun iyi olması halinde 2024'te yeniden başkanlığa aday olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABC kanalına verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başkan Biden, 2024'teki başkanlık seçimlerine yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya, "Evet, olacağım" şeklinde yanıt verdi.

Biden, "Ama ben kadere büyük saygı duyuyorum. Şu anda olduğu gibi o zaman da sağlığım yerinde olursa tekrar aday olurum" dedi.

Biden rakibinin tekrar eski Başkan Donald Trump olması durumunda yine onunla yarışmak isteyip istemediği yönündeki soruya ise gülerek, "Tabii. Neden Donald Trump'a karşı yarışmayayım?" şeklinde yanıt verdi.

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