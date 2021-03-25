Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan flaş açıklamalar!

ABD Başkanı Biden, Covid-19 aşılamaları için ilk 100 günündeki hedefin 200 milyon doz olduğunu duyurdu.

Biden konuşmasında, ekonomiye yönelik tahminde bulunanların çoğunluğunun ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasındaki büyümenin 6 puandan fazla artacağı öngörüsünde bulunduğunu ifade etti.

ABD lideri, koronavirüs pandemisinin ardından göç ve silahlanma gibi uzun süredir devam eden sorunlarına odaklanmaya başlayacağını aktardı.

Joe Biden, ülkesinin göçmen sorununa ilişkin değerlendirmesinde, "ABD sınırına gelen göçmenlerin çok büyük bir bölümü geri gönderiliyor" dedi.

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