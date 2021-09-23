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Joe Biden'a soğuk duş! 'Balayı sona erdi'

#Joe Biden#ABD#Anket
Joe Bidena soğuk duş Balayı sona erdi

Göreve başlamasının ardından ilk 7 ay yüzde 50'lik halk desteğini kaybetmeyen ABD Başkanı Joe biden 8. ayında tepetaklak oldu. Yapılan son anketlerde Biden'ı destekleyenlerin oranı yüzde 42'ye düştü.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığına ilişkin son anketler, 2022'de yapılacak ara seçimlerde Demokrat Partinin, Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elinde tutma şansını zorlaştırdığını gösteriyor. Seçimlerde rakibi Donald Trump'a rekor fark atan ve başkanlığının ilk döneminde ortalama yüzde 50'lik halk desteği devam eden ABD Başkanı Joe Biden son anketlere göre rekor düşüşle karşı karşıya.

REKOR DÜŞÜŞ

Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı ankette Biden'ın genel performansını onaylayanların oranı, özellikle ABD'nin Afganistan'dan çekilme fiyaskosu sonrası yüzde 42 olarak belirlendi. Böylece Morning Consult anketinde ağustos başında yüzde 51 olan halk desteği Ağustos sonunda yüzde 42'ye düşmüş oldu. Biden'dan en çok şikayetçi olunan konu ise dış politika oldu.

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BIDEN İÇİN BALAYI BİTTİ

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Cumhuriyet Parti'sinden Dan Eberhart twitterdan yaptığı paylaşımda "Biden için balayı kesinlikle bitti" yorumunu yaparken, Kasım 2022'de düzenlenecek ara seçimlerde çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'ye geçeceğini de iddia etti.

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BEYAZ SARAY SONUCU KOVİD'E BAĞLADI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise anketlerle ilgili, "Ülke şu anda çok şey yaşıyor ve insanlar hala Kovid tehdidi altında. Bu birçok insanı endişelendiriyor. Başkan'ın pandemi yönetimi onaylasalar da Kovid hala insanların yaşamlarını etkiliyor” dedi.

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 ABD'DE ARA SEÇİMLER

ABD'deki ünlü araştırma şirketi Gallup'un anket rehberinde, onay oranı yüzde 50'nin altında olan ABD başkanlarının partilerinin ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde ortalama 37 sandalye kaybettiği, onay oranları yüzde 50'lerde olan başkanların partilerinin ise ortalama 14 sandalye kaybıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Eski Başkan Donald Trump döneminde de Trump’ın onay oranı yüzde 40’larda iken 2018 ara seçimlerinde, Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisinde 40 sandalye kaybetmiş ve Meclis çoğunluğunu Demokratlara kaptırmıştı.

ABD ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinin tüm sandalyeleri, Senatonun ise üçte ikisi seçime açılıyor.

2020'de yapılan seçimlerde Demokratlar kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti.

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#Joe Biden#ABD#Anket