Joe Biden'a 'agresif' kanser tanısı kondu! Büyük tartışma başladı... 'Akılalmaz!'

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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'a doktorlar tarafından "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi kondu.

Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, eski başkanın geçen hafta idrar semptomları nedeniyle muayene edildiği ve prostatında nodül tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

Değerlendirme raporuna ilişkin "Hastalığın formu agresif olarak görülse de kanserin hormona duyarlı olduğu görülüyor. Bu durum da etkili bir tedaviye olanak sağlıyor" denildi.

82 yaşındaki Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

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ABD'DE BÜYÜK TARTIŞMA BAŞLADI: AKILALMAZ BİR DURUM

Yale Üniversitesi'nde radyoloji ve biyomedikal görüntüleme profesörü Dr. Howie Forman, 50 yaş üstü tüm erkeklere önerilen ve rutin testler ile erken teşhis edilebilen prostat kanserinin sık sık rutin olarak sağlık durumu kontrol edilen eski ABD Başkanı Biden'da nasıl geç evrede teşhis edilebildiğinin "Akılalmaz bir durum" olduğunu söyledi.

Dr. Forman, “Başkanlık görevinden ayrılmadan önce kanserin teşhis edilmemiş olması kabul edilebilir bir şey değil” diye yazdı. Biden'daki kanserin "agresif" olduğunu belirten Dr. Forman, basit bir test ile durumun tespit edilememesinin "akılalmaz" olduğunu savundu.

Dr. Forman, "Daha önce çok sayıda test yapılmış olması gerekirdi. Geçtiğimiz on iki yılda gerçekten hiç tarama yaptırmamış olması ya da 70 yaşına kadar normal değerlere sahip olması tuhaf" dedi.

EN SALDIRGAN TÜR

Fox News kıdemli tıbbi analisti Profesör Dr. Marc Siegel, 45 yaş üstü tüm erkek hastalarına test yaptırdıklarını kaydetti ve Biden'daki kanserin kemikte metastaza (kemiğe sıçramış kanser) neden olduğunu belirtti.

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Biden'ın kanserinin ileri bir safhada olduğunu vurgulayan Dr. Siegel, bu kanser türüne ilişkin "en saldırgan kanser türlerinden biri" dedi ve yayılma riskinin yükselmesine yol açtığını ifade etti.

Dr. Siegel, "Eski başkana sağlık taraması yapılmaması gerçekten şaşırtıcı. Bu durumun erkeklerde gerçekten dikkat edilmesi gerektiği herkes tarafından biliniyor. İlerleyen yaşı dışında düşünebileceğim çok fazla risk faktörü yok gibi ancak 82 yaşında olması büyük bir risk faktörü" dedi.

Dr. Siegel ayrıca, "Kanserin çıkarılması ve hormon desteği tedavi sürecinde uygulanabilir ancak kemikte metastaz dayanılmaz ağrılara neden olacaktır" sözlerini ifadesine ekledi.

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TRUMP'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak Biden'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SİYASETTE YARIM ASIR

Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya'da doğdu. Delaware Üniversitesi'nde hukuk bölümünde eğitim alan Biden, bir süre avukatlık yapmasının ardından Delaware'den senatoya seçildi.

1972'de henüz 29 yaşındayken ABD tarihinin en genç senatörlerinden biri seçilen Biden, 1991'deki Körfez Savaşı'na karşı çıkarken Yugoslavya Savaşı'na destek verdi.

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Biden, 2009 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcılığı yaptı. 2020'de gerçekleşen seçimde, Donald Trump'ı yenerek Beyaz Saray'a yerleşti.

Biden, yarım asırlık siyasi kariyeri boyunca ve özellikle başkanlık döneminde yaptığı gaflarla sık sık gündeme geldi. 2015 yılında, eski Delaware Başsavcısı oğlu Beau Biden'ı beyin kanserinden kaybetti.

ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi kararını onaylaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 2024 seçimlerinde Trump ile karşılaşması beklenirken adaylıktan çekilerek siyaset sahnesine veda etti.