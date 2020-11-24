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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.11.2020 - 19:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Joe Biden tüm dünyaya ilan etti: Seçimler sona erdi ve artık...

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Son dakika... Joe Biden tüm dünyaya ilan etti: Seçimler sona erdi ve artık...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü sürpriz hamlesinin ardından, 3 Kasım seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden, başkanlık seçimlerinin sona erdiğini tüm dünyaya ilan etti.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkarak ABD'nin 46'ncı başkanı olarak görev yapacak olan Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Biden, "Seçim bitti. Partizanlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan başkanlık yarışındaki kritik eyaletlerden Pennsylvania'daki seçimleri de Demokrat Joe Biden'ın kazandığı tescil edildi. Pennsylvania Valisi Tom Wolf, Twitter'dan yaptığı açıklamada eyalet sekreterliğinin eyaletteki seçimleri kazananının Biden olduğunu tescil ettiğini bildirdiğini aktardı.

TRUMP'TAN İLK KABUL DÜN GELDİ

ABD Genel Hizmetler Dairesi, Başkan Donald Trump yönetiminin resmi geçis sürecini başlatmaya hazır olduğuna dair dün seçilmiş başkan Joe Biden'a bildirimde bulunmuştu.

Daire Yöneticisi Emily Murphy tarafından Biden ekibine iletilen mektup, Trump'ın kaybettiğinin kabulüne yönelik ABD yönetiminin attığı ilk adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilgiyi kabul etmese de ülkenin çıkarları için Emily ve ekibine ilk prosedürle ilgili yapılması gerekenleri yapmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu duyurdu.

Murphy bu kararı alırken doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskı görmediğini, sadece yasaları ve görünen gerçekleri baz aldığını ifade etmişti.

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