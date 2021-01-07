Joe Biden kimdir? ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden gösterilerin merkezinde

Joe Biden'in hayatı ABD'de yaşanan olayların ardından yeniden gündeme geldi. 279 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. başkanı olan Biden, henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçildi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.

JOE BİDEN'İN HAYATI

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.

Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.

37 YIL SENATÖRLÜK YAPTI

2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.

Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa'daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım'da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla birlikte 20 Ocak 2009'da 47. başkan yardımcısı olarak yemin etti.

8 Kasım 2016'daki seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'e devretti.

İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.

BİDEN NASIL BAŞKAN OLDU?

ABD başkan adaylığını 25 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı 3,5 dakikalık video ile duyuran Biden, burada Trump'ın ülkeyi kutuplaştırdığını vurgulayarak, kendisinin halkı birleştireceğini belirtti.

Ön seçim sürecinde diğer Demokrat başkan aday adayları ile hararetli tartışmalara imza atan Biden, 5 Şubat 2020 günü Iowa'da Demokrat aday adayları arasında yapılan ilk ön seçimi 4. sırada, 11 Şubat'ta New Hampshire'da yapılan ikinci ön seçimi ise 5. sırada bitirdi.

Ay sonunda Güney Carolina'da yapılan ön seçimde ivme yakalayan Biden, Demokrat rakipleri Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Elizabeth Warren'ın yarıştan çekilmesiyle büyük avantaj yakaladı.

3 Mart'taki Süper salı olarak nitelendirilen ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerin 9'unu kazanan Biden, 8 Nisan 2020'de Bernie Sanders'ın da yarıştan çekilmesiyle partisinin tek başkan adayı olarak kaldı.