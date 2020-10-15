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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 15.10.2020 - 18:35 | Son Güncelleme:

Joe Biden kanadında koronavirüs endişesi! Yardımcısı seyahatlerini askıya aldı

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Joe Biden kanadında koronavirüs endişesi! Yardımcısı seyahatlerini askıya aldı
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ABD'de Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris, ekibinde iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından, seyahatlerini askıya aldı.

Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı adayı Harris'in uçuş ekibinde bir kişi ve iletişim direktörü Kovid-19'a yakalandı.

Harris'in söz konusu iki kişiyle de yakın temasta olmadığı ancak 19 Ekim'e kadar "tedbir amaçlı olarak" seyahatlerini erteleyeceği belirtildi.

Kamala Harris, bugün North Carolina'da seçmenlerle bir araya gelmeyi planlıyordu.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak ancak erken oylama ve posta yoluyla ülkede şimdiye kadar 17 milyondan fazla kişi oy kullandı.

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