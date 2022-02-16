Joe Biden: İşgal ihtimali hâlâ yüksek

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Rusya’nın asker çekmeye başladığına ilişkin bilginin henüz teyit edilmediğini belirten ABD lideri, “Bu iyi olurdu fakat sınırda hâlâ tehdit edici miktarda ve konumda asker bulunuyor. Ukrayna sınırında 150 bin asker konuşlanmış durumda. İşgal hâlâ mümkün” diye konuştu.

‘DİPLOMASİ MÜMKÜN’

Gerilimi düşürmek için diplomasi yolunun açık olduğunu belirten Biden, “Ukrayna, Rusya için bir tehdit değil. Ne bizim ne de müttefiklerimizin Ukrayna’da füzesi yok. Rus vatandaşlarına sesleniyorum: Düşmanınız değiliz. Ukrayna ile yıkıcı bir savaşa girmek istediğinize inanmıyorum” şeklinde konuştu. Biden, Rusya’nın işgal halinde karşılacağı “yaptırımların hazır olduğunu” belirtti.