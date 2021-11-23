Joe Biden bir dönem daha aday olacak mı? Beyaz Saray'dan flaş cevap geldi!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın görevde olduğu ilk bir yıllık süre, basının önündeki durumu, sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ve kendisine duyulan güvenin ve verilen desteğin daha seçilir seçilmez başlayan düşüş eğilimi sadece ülkede değil dünya çapında tartışma konusu haline geldi.

ABD çapında yapılan anketlerdeki son duruma göre Joe Biden'a destek yüzde 40'lara kadar geriledi. Geleceğin başkanı gözüyle bakılan yardımcısı Kamala Harris için de durum farklı değil: Harris'e verilen destek de yüzde 28'e düştü.

Geçen hafta sağlık kontrolünden geçen ve narkoz altında kolonoskopi uygulandığı için görev yetkilerini bir süreliğine Harris'e devreden Biden'ın ilerleyen yaşı, sağlık durumu ve anketlerde alınan kötü sonuçlara rağmen yeniden aday olup olmayacağı konusu da bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, konu hakkında yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Biden Air Force One uçağıyla North Carolina'daki askeri birlikler için düzenlenen Şükran Günü etkinliğine giderken Beyaz Saray'da bir açıklama yapan Psaki, başkanın yeniden aday olup olmayacağı sorusuna "Olacak, şu için niyeti bu yönde." sözleriyle cevap verdi.

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79 yaşındaki Biden'ın bir süredir Demokrat Parti içindeki destekçileriyle görüşmeler yaptığı ve yeniden adaylık için destek toplama çalışmaları yaptığı kulislerden sızan son bilgiler arasındaydı.

SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

Göreve başladığı günden bu yana ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeni ile muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde olan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık raporu ortaya çıktı. Sağlık raporunda Biden'ın anormal yürüyüşü artrit, konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ise reflüye bağlandı.

ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasından bu yana ilk yıllık fiziksel kontrolü geçtiğimiz cuma sabahı Walter Reed Tıp Merkezi'nde gerçekleştirdi. Başkanın kontrol sonrası çıkarılan Sağlık Raporu ise ABD medyasında geniş yer buldu.

KONUŞMA ZORLUĞU VE YÜRÜYÜŞÜ ÇOK TARTIŞILDI

Biden'ın çektiği konuşma zorluğu, konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ve anormal yürüyüşü göreve başladığı günden beri kamuoyu önüne göze çarpan unsurlardı. ABD medyası ve muhalifler arasında sıkça başkanın sağlık sorunları tartışılıp tekrar aday olmaması gerektiği belirtiliyordu.

CNN'de yer alan habere göre, sorumlu doktor Dr. Kevin O'Connor Biden'ın görevine uygun olduğunu belirterek, herhangi bir muafiyet olmaksızın tüm sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirebileceğini söyledi.

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Altı sayfalık ayrıntılı sağlık özetinde Biden'ın omurgasında artrit olduğu, onun yaşında biri için normal aşınma ve yıpranma hasarı olduğu belirtildi. Doktor, hasarı orta şiddetli olarak nitelendirip herhangi özel bir tedavi gerektirecek kadar şiddetli olmadığını söyledi. Doktor bu durumun Biden'ın son zamanlardaki yürüyüş anormalliklerini açıklayabileceğini belirtti.

PARKİNSON'A DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Doktor O'Connor, yaptıkları son derece ayrıntılı nörolojik muayenenin "güven verici" olduğunu belirterek inme, multipl skleroz veya Parkinson'a dair hiçbir kanıt göstermediğini açıkladı.

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SIK ÖKSÜRÜKLERİN SEBEBİ REFLÜ

Biden'ın konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ise hiatal herni olarak bilinen ve reflü olmasına neden olan bir durumu ile lişkilendirildi. Doktor O'Connor, "Biden, başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun, sağlıklı, dinç, 78 yaşında bir erkek olmaya devam ediyor. " dedi.

HAFTADA 5 KEZ EGZERSİZ YAPIYOR

Rapora göre bu hafta 79 yaşına giren Biden, tütün kullanmıyor ve haftada beş kez egzersiz yapıyor.