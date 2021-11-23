Joe Biden bir dönem daha aday olacak mı? Beyaz Saray'dan flaş cevap geldi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Küçük Müslüme’nin dedesi tutuklandıKüçük Müslüme’nin dedesi tutuklandı!#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Bahçeli: Erken seçim falan yokBahçeli: Erken seçim falan yok#MHP
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Erdoğan’dan Interpol’e mesaj: Birçok terör eyleminin önüne geçtikErdoğan’dan Interpol’e mesaj: Birçok terör eyleminin önüne geçtik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avrupa koronavirüsün pençesinde... ABDden flaş adımAvrupa koronavirüsün pençesinde... ABD'den flaş adım!#Koronavirüs
Herkesin evinde var... Bu mesaja dikkat Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlarHerkesin evinde var... Bu mesaja dikkat! Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlar#Kombi
Bunu da gördük, Savaş kokulu parfümBunu da gördük, 'Savaş kokulu' parfüm! #Rusya
Yatırımcılar dikkat Altında ABD etkisi... Sert düşüş varYatırımcılar dikkat! Altında ABD etkisi... Sert düşüş var#Altın
İkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktırİkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti! Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktır#İkinci El
Aylar sonra deşifre oldu Açıklama geldi... Mutlu sonAylar sonra deşifre oldu! Açıklama geldi... Mutlu son#Koronavirüs
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor#Asgari Ücret
Sonunda dayanamadı: Kilomla alay ettiniz ama ben ölümden döndümSonunda dayanamadı: Kilomla alay ettiniz ama ben ölümden döndüm#Mandy Teefey
Tanışma hikayelerini ilk kez anlattı Sarışın kız beni bulTanışma hikayelerini ilk kez anlattı! 'Sarışın kız beni bul'#Yasemin Şefkatli
HABERLERDünya Haberleri

Joe Biden bir dönem daha aday olacak mı? Beyaz Saray'dan flaş cevap geldi!

#Joe Biden#Adaylık#Beyaz Saray
Joe Biden bir dönem daha aday olacak mı Beyaz Saraydan flaş cevap geldi

Geçtiğimiz yıl Donald Trump'ı alt ederek ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden göreve geldiği günden beri ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Hal böyle olunca da ABD ve dünya kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri Biden'ın bir dönem daha başkanlığa aday olup olmayacağı. Beyaz Saray gündemin bu en çok konuşulan sorusuna cevap verdi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevde olduğu ilk bir yıllık süre, basının önündeki durumu, sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ve kendisine duyulan güvenin ve verilen desteğin daha seçilir seçilmez başlayan düşüş eğilimi sadece ülkede değil dünya çapında tartışma konusu haline geldi.

ABD çapında yapılan anketlerdeki son duruma göre Joe Biden'a destek yüzde 40'lara kadar geriledi. Geleceğin başkanı gözüyle bakılan yardımcısı Kamala Harris için de durum farklı değil: Harris'e verilen destek de yüzde 28'e düştü.

Geçen hafta sağlık kontrolünden geçen ve narkoz altında kolonoskopi uygulandığı için görev yetkilerini bir süreliğine Harris'e devreden Biden'ın ilerleyen yaşı, sağlık durumu ve anketlerde alınan kötü sonuçlara rağmen yeniden aday olup olmayacağı konusu da bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, konu hakkında yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Biden Air Force One uçağıyla North Carolina'daki askeri birlikler için düzenlenen Şükran Günü etkinliğine giderken Beyaz Saray'da bir açıklama yapan Psaki, başkanın yeniden aday olup olmayacağı sorusuna "Olacak, şu için niyeti bu yönde." sözleriyle cevap verdi.

Haberin Devamı

79 yaşındaki Biden'ın bir süredir Demokrat Parti içindeki destekçileriyle görüşmeler yaptığı ve yeniden adaylık için destek toplama çalışmaları yaptığı kulislerden sızan son bilgiler arasındaydı.

Joe Biden bir dönem daha aday olacak mı Beyaz Saraydan flaş cevap geldi

SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

Göreve başladığı günden bu yana ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeni ile muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde olan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık raporu ortaya çıktı. Sağlık raporunda Biden'ın anormal yürüyüşü artrit, konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ise reflüye bağlandı.

ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasından bu yana ilk yıllık fiziksel kontrolü geçtiğimiz cuma sabahı Walter Reed Tıp Merkezi'nde gerçekleştirdi. Başkanın kontrol sonrası çıkarılan Sağlık Raporu ise ABD medyasında geniş yer buldu.

 

Gözden Kaçmasın

Biden canlı yayında dünyayı şoke etti, sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyorBiden canlı yayında dünyayı şoke etti, sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor!Haberi Görüntüle

KONUŞMA ZORLUĞU VE YÜRÜYÜŞÜ ÇOK TARTIŞILDI

Biden'ın çektiği konuşma zorluğu, konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ve anormal yürüyüşü göreve başladığı günden beri kamuoyu önüne göze çarpan unsurlardı. ABD medyası ve muhalifler arasında sıkça başkanın sağlık sorunları tartışılıp tekrar aday olmaması gerektiği belirtiliyordu.

CNN'de yer alan habere göre, sorumlu doktor Dr. Kevin O'Connor Biden'ın görevine uygun olduğunu belirterek, herhangi bir muafiyet olmaksızın tüm sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Altı sayfalık ayrıntılı sağlık özetinde Biden'ın omurgasında artrit olduğu, onun yaşında biri için normal aşınma ve yıpranma hasarı olduğu belirtildi. Doktor, hasarı orta şiddetli olarak nitelendirip herhangi özel bir tedavi gerektirecek kadar şiddetli olmadığını söyledi. Doktor bu durumun Biden'ın son zamanlardaki yürüyüş anormalliklerini açıklayabileceğini belirtti.

PARKİNSON'A DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Doktor O'Connor, yaptıkları son derece ayrıntılı nörolojik muayenenin "güven verici" olduğunu belirterek inme, multipl skleroz veya Parkinson'a dair hiçbir kanıt göstermediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Joe Biden bir dönem daha aday olacak mı Beyaz Saraydan flaş cevap geldi

SIK ÖKSÜRÜKLERİN SEBEBİ REFLÜ

Biden'ın konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ise hiatal herni olarak bilinen ve reflü olmasına neden olan bir durumu ile lişkilendirildi. Doktor O'Connor, "Biden, başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun, sağlıklı, dinç, 78 yaşında bir erkek olmaya devam ediyor. " dedi.

HAFTADA 5 KEZ EGZERSİZ YAPIYOR

Rapora göre bu hafta 79 yaşına giren Biden, tütün kullanmıyor ve haftada beş kez egzersiz yapıyor.

Gözden Kaçmasın

Rolls-Royceun tam elektrikli uçağı dünya rekoru kırdıRolls-Royce'un tam elektrikli uçağı dünya rekoru kırdıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joe Biden#Adaylık#Beyaz Saray

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay