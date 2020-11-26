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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 26.11.2020 - 00:58 | Son Güncelleme:

Joe Biden ABD halkına söz verdi: 'Yeneceğiz'

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Joe Biden ABD halkına söz verdi: 'Yeneceğiz'
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Amerikalılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.

Biden, "Şükran Günü" öncesi "Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı verdi.

Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

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