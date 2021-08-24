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Dünya
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Jobs imzalı kılavuza servet

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Jobs imzalı kılavuza servet

Teknoloji devi Apple’ın kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanan bilgisayar kullanma kılavuzu açık artırmada 788 bin dolara (6.7 milyon lira) alıcı buldu.

Jobs, Apple II modeli bilgisayarın 196 sayfalık kullanma kılavuzunu 1980 yılında “Julian, senin neslin bilgisayarla büyüyen ilk nesil olacak. Hadi dünyayı değiştir” ifadeleriyle imzalamış. Kılavuz, Apple’ın erken dönem yatırımcılarından Mike Markkula imzasını da taşıyor. Açık artırmayı düzenleyen ABD’deki müzayede evinin verdiği bilgiye göre kılavuz, Jobs ve Markkula, Apple’ın tanıtımı için İngiltere’de olduğu sırada imzalanmış. Apple II, 1977’de satışa çıkmıştı.

 

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