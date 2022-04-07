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Jirinovski koronaya yenik düştü

#Vladimir Jirinovski#Koronavirüs#Ölüm
Jirinovski koronaya yenik düştü

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sonra en karizmatik siyasi figür olarak tanınan ve asıl mesleği Türkologluk olan Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski 75 yaşında koronavirüse yenik düştü.

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Yeni yıldan hemen sonra kononavirüse yakalanan Jirinovski, bir aya yakın evde tedavi olmayı tercih etmişti. Ancak nefes almakta zorluk çekmeye başlaması üzerine 9 Şubat’ta acilen hastaneye kaldırılmıştı. 8 aşılı olduğu söylenen LDPR partisi liderinin 5 Nisan akşamı hayatını kaybettiği duyuruldu. Jirinovski, Türkiye ile Rusya arası ilişkilerde farklı roller üstlenmişti. 90’lı yılları başında takındığı aşırı milliyetçi tavırla kendisini Türkiye düşmanı ilan etmişti.

Sergilediği PKK sempatizanı tavrının doruk noktası Yunanistan’dan Rusya’ya kaçan terörist başı Abdullah Öcalan’ı konuk etmesi olmuştu. 2000’lı yıllarda Türkiye’ye karşı daha ılımlı tavır takınan Jirinovski’nin özellikle Rusya ile Türkiye arasında 2015’te patlak veren uçak krizinde rol oynadığı, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın barışmasına katkı sağladığı öne sürülmüştü.

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#Vladimir Jirinovski#Koronavirüs#Ölüm

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