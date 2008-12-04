Jimmy Carter'dan yeni Ortadoğu kitabı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter, Orta Doğu'ya dair yeni bir kitap yazdı.

Carter'ın, "Kutsal Topraklara Barış Getirebiliriz" adını taşıyan kitabı, Barack Obama'nın başkanlık koltuğuna oturmasından hemen sonra, Ocak ayında piyasaya sürülecek.



Carter, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun ele alındığı, "Filistin: Ayrımcılık Değil Barış" adlı önceki kitabıyla oldukça ilgi çekmişti.



Bazı Yahudi grupları ve ABD'deki demokrat parti üyeleri, başkanlık yaptığı dönemde İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk görevini üstlenen Carter'ın bölge üzerine yazdığı ilk kitabı, İsrail'in Filistin'i işgali ile Güney Afrika'daki ırkçı zulmü karşılaştırdığı gerekçesiyle eleştirmişti.