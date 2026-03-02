×
JIm Carrey’i tanıyamadılar

#Jim Carrey#Cesar Ödülleri#Paris
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 07:00

HOLLYWOO’un ünlü oyuncularından Jim Carrey, Fransa’da düzenlenen Cesar Ödülleri törenindeki yeni görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine bazı kullanıcılar oyuncunun estetik müdahale geçirmiş olabileceğini öne sürerken, diğerleri ise yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Carrey’nin yalnızca yaş alması ve stil değişikliği nedeniyle farklı göründüğünü savundu. Uzun süredir sinema projelerinde daha az yer alan ve kamusal etkinliklere nadiren katılan oyuncunun törende yaptığı konuşma da ilgi gördü. Carrey, kariyer yolculuğuna ve kendisini destekleyenlere teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı. Fransa’nın en prestijli sinema organizasyonlarından biri kabul edilen Cesar Ödülleri’nde verilen onur ödülü, oyuncunun sinema dünyasına yaptığı uzun yıllara yayılan katkıların bir takdiri olarak değerlendirildi.

Paris’te gerçekleştirilen törende onur ödülünü almak üzere sahneye çıkan Jim Carrey, uzun saçları ve değişen tarzıyla dikkat çekerken birçok hayranı oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandığını belirten paylaşımlar yaptı.

