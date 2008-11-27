Jigolonun karısı konuştu

Haberin Devamı

Otomobil devi BMW'nin en büyük hissedarı Susanne Klatten, jigolo Helg Sgarbi'nin kendisine şantaj yaptığını açıklamıştı. Olay ortaya çıktıktan sonra Helg Sgargi tutuklanmıştı. Sgarbi'nin karısı Susanne Klatten'e yazdığı iki sayfalık mektupta kocasının tutuklanmasından ünlü milyarderi sorumlu tuttu.

Gabriela Sgarbi, evliliğinin bitmesinden de ünlü milyarder Susanne Klatten'ın suçlu olduğunu söyledi. Hapiste olan kocasıyla görüştürlmediğinden şikayetçi olan bayan Sgarbi, Susanne Klatten'ın gücünü kullanarak kendisine ve kocasına baskı yaptığını belirtti.

Kocasınını 5 ya da 6 yıl hapis cezası tehdidiyle burun buruna olduğunu dile getiren Sgarbi, iki yaşındaki kızının belki de babasını hiç görememe tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Jigolo Helg Sgarbi, ünlü milyarderle ilişkiye girdikten sonra, ilişkilerini kamuoyuna açıklama tehdidinde bulunmuş ve Susanna Klatten'dan para sızdırmıştı. Şantaja daha fazla boyun eğmeyen Klatten gazeteye ilan vererek kendisine şantaj yapıldığını açıklamıştı.

