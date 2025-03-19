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JFK belgeleri ortaya çıkardı: CIA'in dünya çapındaki gizli üsleri... Ankara ve İstanbul da listede!

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#ABD#John F. Kennedy#Suikast
JFK belgeleri ortaya çıkardı: CIAin dünya çapındaki gizli üsleri... Ankara ve İstanbul da listede
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 18:33

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile eski başkan John F. Kennedy suikastinin belgeleri yayınlandı. Belgeler, CIA'in dünya çapındaki gizli üslerini ortaya çıkardı. Ankara ve İstanbul'un, soğuk savaşın zirve yaptığı dönemi yansıtan listede yer alması dikkat çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda, eski ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy suikastine ilişkin 80000 belge erişime açıldı.

ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi internet sitesi; 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılında yayınlandığı belgelere dün 1123 yeni belge ekleyerek kamuoyu ile paylaştı.

62 yıl önce gerçekleşen suikaste ışık tutan belgeler, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), dünyanın çeşitli şehirlerindeki gizli üslerini gözler önüne serdi.

JFK belgeleri ortaya çıkardı: CIAin dünya çapındaki gizli üsleri... Ankara ve İstanbul da listede

2022 yılında sansürlü paylaşılan belgedeki gizlilik kaldırılınca CIA'in dünyanın dört bir yanındaki üslerinin hangi şehirlerde yer aldığı ortaya çıktı.

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Belgeye göre CIA üsleri; Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika olarak 4 kategoriye ayırdı. Kategoriler arasında Tahran, Seul, Tokyo, Münih, Lizbon gibi büyük şehirlerin yanı sıra Ankara ve İstanbul'un da yer alması dikkat çekti.

Belgelerde ayrıca, soğuk savaşın zirve yaptığı dönemde CIA'in, Almanya'nın Münih kentinde "İrtibat Üssü" ve "Operasyon Üssü" kurduğu görüldü.

JFK belgeleri ortaya çıkardı: CIAin dünya çapındaki gizli üsleri... Ankara ve İstanbul da listede

Rusya'nın İngilizce yayın yapan uluslararası haber kanalı Russia Today (RT), gizli üslerin ortaya çıkmasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "CIA'in dünya çapındaki 'gizli üsleri' JFK Dosyaları tarafından ifşa edildi. Sizin şehriniz de listede mi?" ifadesini kullandı.

The Week dergisinde yer alan habere göre, "karanlık merkezler" olarak da adlandırılan CIA'in gizli üsleri, terör şüphelilerinin gözaltına alınması ve sorgulanması da dahil olmak üzere çeşitli istihbarat operasyonları için kullanılıyordu.

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"YAPACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Trump, son olarak dün ABD'deki Kennedy Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte eski başkan Kennedy suikastine ilişkin gizli belgeleri kamuoyunun erişimine açacaklarını belirterek, "İnsanlar on yıllardır bunu bekliyordu. Çok ilginç olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Belgeleri sansürsüz olarak yayınlama talimatı verdiğini belirten Trump, "Seçim kampanyamda bunu yapacağımı söylemiştim. Ben sözümün eri biriyim" demişti.

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#ABD#John F. Kennedy#Suikast

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