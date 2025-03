JFK belgeleri ortaya çıkardı: CIA'in dünya çapındaki gizli üsleri... Ankara ve İstanbul da listede!

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda, eski ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy suikastine ilişkin 80000 belge erişime açıldı.

ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi internet sitesi; 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılında yayınlandığı belgelere dün 1123 yeni belge ekleyerek kamuoyu ile paylaştı.

62 yıl önce gerçekleşen suikaste ışık tutan belgeler, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), dünyanın çeşitli şehirlerindeki gizli üslerini gözler önüne serdi.

2022 yılında sansürlü paylaşılan belgedeki gizlilik kaldırılınca CIA'in dünyanın dört bir yanındaki üslerinin hangi şehirlerde yer aldığı ortaya çıktı.

Belgeye göre CIA üsleri; Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika olarak 4 kategoriye ayırdı. Kategoriler arasında Tahran, Seul, Tokyo, Münih, Lizbon gibi büyük şehirlerin yanı sıra Ankara ve İstanbul'un da yer alması dikkat çekti.

Belgelerde ayrıca, soğuk savaşın zirve yaptığı dönemde CIA'in, Almanya'nın Münih kentinde "İrtibat Üssü" ve "Operasyon Üssü" kurduğu görüldü.

Rusya'nın İngilizce yayın yapan uluslararası haber kanalı Russia Today (RT), gizli üslerin ortaya çıkmasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "CIA'in dünya çapındaki 'gizli üsleri' JFK Dosyaları tarafından ifşa edildi. Sizin şehriniz de listede mi?" ifadesini kullandı.

CIA 'secret bases' worldwide exposed by JFK Files



Is your city on the list? pic.twitter.com/Gh37fstX8C