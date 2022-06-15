Jet hızında soygun! 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar

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ABD’nin New York eyaletine bağlı New Jersey’de yaşanan bir hırsızlık olayı filmleri aratmayan hikâyesi ve görüntüleriyle bir anda ülkede günün konusu haline geldi.

Şok edici video görüntülerinde New Jersey'deki bir kuyumcuya akın eden ve iddiaya göre yaklaşık 60 saniyede 1 milyon dolardan fazla ziynet eşyasıyla kaçan kaçan bir silahlı adam grubu görülüyor.

Kapüşonlular ve koyu renk giysiler giymiş yaklaşık sekiz maskeli soyguncunun kuyumcuya girmesiyle birlikte başlayan görüntülerde etrafın sadece saniyeler içinde darmadağın olduğu ortaya çıktı. Birkaç soyguncu çalışanları yerde tutarken diğerleri mücevherleri toparladı

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ÇALIŞANLARI YERE ÇALDILAR

New Jersey’nin Middlesex İlçesi'ndeki Iselin'deki Virani Kuyumculuk adeta bir baskına uğrarken soygunculardan birinin vitrine atlarken diğerlerinin çalışanların yere düşürülmesi için talimat aldıkları duyuluyor.

Videoda, zanlılardan birinin girişin yakınında oturan bir çalışana silah doğrulttuğu ve adam yere düşmeden önce onu yumrukladığı görülüyor.

Görüntülere göre, bir kadın yerde hareketsiz yatarken diğer soyguncular vitrinleri kırmak ve çantalarını çalıntı mücevherlerle doldurmak için çekiçler kullanarak soyguna girişiyor.

Hırsızlardan biri, bir tepsi dolusu eşyayı alırken kapıda nöbet tutan bir çalışanın yanından geçerek kayıtsızca mağazadan çıkıyor. Soygun görüntüleri filmleri aratmayan cinsten...

HER ŞEY 1 DAKİKADA OLDU

Diğer şüpheliler kısa bir süre sonra hızla koşarak onu takip edip dükkânı terk ediyor ve her şey yaklaşık bir dakika içinde olup bitiyor.

ABC 7 New York'a göre soygun, cuma günü 19:45 civarında, kapanmadan dakikalar önce gerçekleşti ve komşu bir mağazanın sahibi, alınan eşyaların değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

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Görgü tanıkları verdikleri ifadelerde soyguncuların ne kadar rahat ve kendinden emin olduklarını anlattı.

İfadelerden biri aynen şu şekildeydi:

"Dükkânın sahibiymiş gibi geldiler, 'Pekâlâ, herkes yere yatsın' dediler, bir şeyleri kırıyorlar, çantalarını dolduruyorlar ve sonra da dünyada hiçbir endişeleri yokmuş gibi çekip gidiyorlar."

Tüm bu ifadeler ve görüntüler herkesin aklına soyguncuların yardım almış olabileceğini ve bu yardımın dükkânın içinden gelmiş olabileceğini düşündürtüyor…