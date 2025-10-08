Jerry geliyor! Tedirgin bekleyiş sürüyor: Fırtına büyük yıkımlara yol açabilir | Kasım ayının sonu işaret edildi: Tarihe geçecek

Haberin Devamı

Atlantik Okyanusu’nda bu hafta yeni bir tropik fırtına oluşabilir ve 2025 kasırga sezonunun son dönemdeki hareketliliği devam edebilir. Normalde sezonun bu zamanlarında fırtına sayısı azalır, ancak tarih, bu geç dönem sistemlerinin de son derece yıkıcı olabileceğini gösteriyor.

YENİ SİSTEM ŞEKİLLENİYOR: JERRY GELİYOR

Merkezi tropikal Atlantik’te yer alan güçlü sağanak sisteminin, önümüzdeki günlerde batıya doğru ilerlerken tropik depresyona veya tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Eğer oluşursa, bu sezonun bir sonraki fırtına ismi “Jerry” olacak.

Bu durum yılın bu dönemleri için biraz sıra dışı. Afrika ile Karayipler arasındaki bölgede oluşan ve tüm güçlü kasırgaların yaklaşık yüzde 85’ini tetikleyen sistemler genellikle bu tarihlerde azalmaya başlar.



Potansiyel “Jerry”nin hafta sonuna doğru Kuzeydoğu Karayip Adaları yakınından veya kuzeyinden geçmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte ne kadar güçleneceği henüz net değil.

Haberin Devamı

Meteorologlara göre sistemin ABD anakarası için tehdit oluşturma ihtimali düşük. Bunun nedeni, Doğu Kıyısı boyunca ilerleyecek bir soğuk cephenin fırtınayı açık denize yönlendirmesi. Ekim aylarında bu tür soğuk cepheler daha sık görülüyor. Bu nedenle ABD için asıl endişe kaynağı, Meksika Körfezi veya Karayipler’de oluşabilecek geç sezon fırtınaları. Bu bölgeler karaya daha yakın olduğu için olası sistemlerin tehlikeli etkiler yaratma riski daha yüksek.

Bu hafta Güneybatı Körfezi’nde bir sistemin gelişme ihtimali düşük olsa da, meteorologlar Ekim ortasında oluşabilecek yeni bir hava düzenine dikkat çekiyor.

Colorado Eyalet Üniversitesi’nden kasırga uzmanı Phil Klotzbach, geçtiğimiz hafta yayımladığı tahminde, Batı Karayipler çevresinde geniş bir fırtınalı hava kütlesinin oluşacağını belirtti. “Central American Gyre” olarak bilinen bu döngü, geç sezon fırtınalarının oluşmasında kilit rol oynuyor.

Henüz bu hava düzeninin yeni bir fırtına üretip üretmeyeceği belli değil ancak uzmanlar bölgeyi yakından takip edecek.

Haberin Devamı

Şu ana kadar ABD’ye karadan ulaşan bir kasırga yaşanmadı. Eğer bu durum Kasım sonuna kadar devam ederse, son 10 yılın ilk “karaya vurmayan kasırga sezonu” olarak tarihe geçecek.

BÜYÜK YIKIMLARA YOL AÇAN KASIRGALAR

Genellikle Ekim ve Kasım aylarında ortalama dört isimli fırtına oluşur. Ancak bazı sezonlar güçlü bir şekilde tamamlanırken, bazıları neredeyse tamamen durur. Geçmiş yıllar bu dalgalanmayı açıkça gösteriyor. Geçen sezon Ekim–Kasım döneminde yedi fırtına oluşurken, 2023’te bu sayı sadece iki olmuştu.

Sezonun sonundaki fırtınalar az olsa da etkileri yıkıcı olabiliyor.

2018’de Michael Kasırgası, 10 Ekim’de Florida kıyılarına Kategori 5 seviyesinde çıkarak ABD’ye çarpan en geç sezon kasırgası oldu.

Haberin Devamı

2016’da Matthew, Karayipler’den Carolinas’a kadar büyük yıkıma yol açtı.

2012’de Sandy, Ekim sonunda hibrit bir süper fırtınaya dönüşerek ABD Doğu Kıyısı’nı vurdu.

Geçen yılın geç sezon hareketliliği, Eylül sonunda Helene Kasırgası’nın ABD’nin güneydoğusunu vurmasıyla başlamıştı. Bunu, Ekim başında Florida Yarımadası’nı vurmadan önce Kategori 5 seviyesine ulaşan Milton izlemişti.

Bu yıl da benzer bir tablo görülüyor. Ağustos ortasında Kategori 5 seviyesine ulaşan Erin’in ardından Atlantik sessizliğe bürünmüştü. Ancak Eylül sonunda Gabrielle, Humberto ve Imelda adlı üç kasırga, iki hafta içinde arka arkaya oluşarak bu sessizliği bozdu.

Gabrielle güçlü bir Kategori 4’e, Humberto ise sezonun ikinci Kategori 5 kasırgasına yükseldi.