Jenner’lar gerçek ürün sahte

BBC Türkçe’nin haberine göre iki kardeşin Instagram’da toplam 322 milyon takipçisi bulunuyor. Apple, fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmiş olabileceğini söylemesine karşın Kylie ve Kendall Jenner’a dava açmayacak. Şirketin daha önce sahte AirPods reklamı yapan internet fenomenlerini uyardığı belirtiliyor.



Tayvanlı çiftin verdiği pozlar sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı. Çift kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaştı.



ÇAMAŞIRHANE MODASI

TAYVAN’da çamaşırhane işleten yaşlı çiftin dükkânlarında unutulan elbiselerle verdiği pozlar beğeni topluyor. 83 yaşındaki Chang Wan-ji ve 84 yaşındaki Hsu Sho-er’in dükkânlarındaki moda defileleri, çiftin Instagram hesabından son birkaç haftada 600 bin takipçiye ulaşmalarını sağladı. Chang, “Bu kıyafetlerle modellik yapmak beni 30 yaş daha genç hissettiriyor” dedi.