MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJenner’lar gerçek ürün sahte
GeriDünya Jenner’lar gerçek ürün sahte
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Jenner’lar gerçek ürün sahte

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jenner’lar gerçek ürün sahte
Abone Olgoogle-news

AMERİKALI internet fenomenleri Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin, sahte Apple Airpods kulaklıklarının reklamını yaptığı ortaya çıktı.

BBC Türkçe’nin haberine göre iki kardeşin Instagram’da toplam 322 milyon takipçisi bulunuyor. Apple, fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmiş olabileceğini söylemesine karşın Kylie ve Kendall Jenner’a dava açmayacak. Şirketin daha önce sahte AirPods reklamı yapan internet fenomenlerini uyardığı belirtiliyor.

Jenner’lar gerçek ürün sahte

Tayvanlı çiftin verdiği pozlar sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı. Çift kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaştı.

ÇAMAŞIRHANE MODASI

TAYVAN’da çamaşırhane işleten yaşlı çiftin dükkânlarında unutulan elbiselerle verdiği pozlar beğeni topluyor. 83 yaşındaki Chang Wan-ji ve 84 yaşındaki Hsu Sho-er’in dükkânlarındaki moda defileleri, çiftin Instagram hesabından son birkaç haftada 600 bin takipçiye ulaşmalarını sağladı. Chang, “Bu kıyafetlerle modellik yapmak beni 30 yaş daha genç hissettiriyor” dedi.

Jenner’lar gerçek ürün sahte

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle