Jeffrey'den itiraflar... 'Suriye’den asla asker çekme olmadı'

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, görevi bırakma kararı vermesinin ardından seçilmiş başkan Joe Biden’a Ortadoğu’da Donald Trump’ın politikalarına devam etmesi çağrısında bulundu. Büyükelçi James Jeffrey, ABD’nin Suriye’deki gerçek asker sayısını asla tam olarak açıklamadıklarını söyledi.

YÖNETİMİ KANDIRDIK

Jeffrey, “(Suriye’de) ne kadar asker sayımız olduğu konusunu Amerikan liderliğine tam açık etmemek için hep aldatmaca oyunları oynuyorduk. Suriye’deki asker sayımız Trump’ın 2019’da bırakma sözü verdiği 200 askerin çok daha üzerinde” dedi. Defence One isimli savunma haberleri sitesine konuşan ABD’li diplomat, Trump’ın 2018 ve 2019’da asker çekmek istediğini belirterek “Asker çekme mi? Asker çekme hiç olmadı? Kuzeydoğu Suriye’deki durum DEAŞ’i yendikten sonra oldukça istikrarlı hale geldiğinde, Trump çekilme eğilimindeydi. Her defasında bölgede neden kalmamız gerektiğini anlatmak için beş daha iyi argüman geliştirme kararı aldık ve ikisinde de başarılı olduk. Hikâye bu” dedi.

KÜRTLERE SÖZ VERMEDİK

Büyükelçi James Jeffrey, Washington’da hiç kimsenin Suriye’deki Kürtlere Türkiye’ye karşı askeri garanti vermediğini de söyledi.