Jeffrey Epstein'e aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'in davası başlıyor

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Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılıkla suçlanan Ghislaine Maxwell'in davası başlıyor.

New York'ta hakim karşısına çıkarılacak olan Maxwell'in suçlamaları reddetmesi bekleniyor.

Maxwell, pedofili suçundan hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein'e yaşı küçük kızlar bulmakla suçlanıyor.

Epstein, hakim karşısına çıkarılmayı beklediği cezaevinde 2019 yılında intihar etti.

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan 59 yaşındaki Maxwell'in yargılanacağı davanın altı hafta sürmesi bekleniyor.

Savcılık makamı dava süresince farklı tanıkları ve kanıtları mahkemeye sunacak. Maxwell'in savunma ekibi ise bu tanıkların dürüstlüğü üzerinde soru işaretleri oluşturmaya çalışacak.

Avukatların, Maxwell'i savunmak için psikiyatri uzmanlarının tanıklıklarına başvuracağı kaydediliyor.

Maxwell'in aile üyeleri ve avukatları, cezaevi koşulları gibi şikayetlerle, farklı kereler, kabul edilmeyen kefalet başvurularında bulunmuştu.

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Fransız ve Amerikan vatandaşlığı da olan Maxwell, Temmuz 2020'de tutuklanmıştı.

İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell'in duruşmalarına kamera alınmayacak.

MAXWELL'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NE?

Maxwell'e yöneltilen son iki suçlama, 2001-2004 arası yıllara ait.

Bundan önce dosyasında altı adet benzer suçlama vardı. Bunların dördü 1994-1997 arasında Jeffrey Epstein'in 14 yaşındaki çocukların cinsel istismarında aracı olma suçları; diğer ikisi ise 2016'ya ait "yalancı şahitlik" suçlarını kapsıyor.

2016 yılına ait ifadede Maxwell, Epstein'in "reşit olmayan kızlarla uygunsuz durumlarına" dair hiçbir tanıklığının olmadığını iddia etmiş; "Jeffrey'nin reşit olmayan kızlarla uygunsuz durumlarına dair asla bir şey görmedim." demişti.

Jeffrey Epstein'in eve gelen masözleri, rıza dışı birlikteliğe zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı vermişti:

"Evde bulunduğum tüm süre boyunca, böyle bir durumu görmedim, duymadım, şahit olmadım ve hatta bana böyle olayın yaşandığı bildirilmedi."

Maxwell ifadesinde, Epstein'e ait evlerde çalışması için 18 yaşın altında kimseyi tutmadığını veya toplu bir cinsel birliktelik içinde olmadığını da iddia etti.

Yapmadığını iddia ettiği bu altı suçlamada suçlu bulunursa Maxwell, 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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Bir dönem Epstein'in kız arkadaşı olan ve daha sonra, Epstein'ın genç kızlara cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu iddia edilen Maxwell, Epstein'in Temmuz 2019'da gözaltına alınmasından bu yana kamuoyu önünde görülmüyordu ve yeri bilinmiyordu.

New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında Epstein'in New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren bir iddianame hazırlamıştı.

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Suçlamaları kabul etmeyen Epstein, Ağustos 2019'da Manhattan'da tutulduğu hücrede kendisini öldürmüştü.

GHİSLAİNE MAXWELL KİMDİR?

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.

Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.