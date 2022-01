Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

Haberin Devamı

Onlarca genç kız ve kadının birer meta haline getirildiği korkunç bir seks ticareti operasyonu kurduğu geçmişte alınan mahkeme kararlarıyla kesinleşen Jeffrey Epstein'in adı 2021 yılında haber gündeminin ilk sıralarından hiç düşmedi. Epstein, 10 Ağustos 2019 günü Manhattan'daki bir hapishanede tutulduğu hücrede mahkeme gününü beklerken, hayatına son verdi ama bu defterin kapandığını söylemek çok zor.

Önce geçtiğimiz Aralık ayında Epstein'in eski sevgilisi ve bu operasyondaki sağ kolu olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell yargılandı ve suçlu bulundu. Ancak jüri üyelerinden birinin de cinsel saldırı kurbanı olduğunu açıklaması ortalığı karıştırdı. Maxwell'ın avukatları hemen hükümsüz yargılama başvurusunda bulundu. Eğer bu yönde bir sonuç çıkarsa Maxwell sil baştan yeniden yargılanabilir.

Diğer yandan Epstein'le alakalı suçlanan en üst profil isimlerden biri olan Prens Andrew hakkındaki yargı süreçleri de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Prens'i de sanık sandalyesinde görme ihtimalimiz yüksek. Ancak anlaşılan o ki yargılanacak isimler bununla sınırlı değil.

CAROLYN İFADESİNDE BİR BAŞKA KADININ DAHA ADINI VERDİ

Maxwell'ın duruşmaları sırasında tanık sandalyesine oturtulan kişilerden Carolyn isimli bir Epstein kurbanının ifadesindeki bir detay o günlerde çok fazla dikkat çekmese de ancak önümüzdeki günleri belirleyecek gibi görünüyor. Carolyn, ifadesinde sadece Maxwell'ın değil, ikinci bir kadının da Epstein'in hastalıklı fantezilerine aracılık ettiğini anlattı. Bu kadın Epstein'in eski asistanı Sarah Kellen'dı.

Carolyn, Kellen'ın Epstein'in Palm Beach'teki malikanesindeki "masaj" randevularını planladığını, kendisini aldırmak için gelen araçların organizasyonunu yaptığını hatta bir keresinde Epstein'in adına kendisinin çıplak fotoğraflarını çektiğini söyledi ve ekledi:

"Kellen aradı ve Bay Epstein'le alakalı olarak aradığını söyledi. Fotoğraflarımı çekerse bana 500-600 dolar ödeme yapacaklarını söyledi."

Carolyn daha sonra "Kellen ne olup bittiğini biliyordu" diye konuştu ve şöyle devam etti: "Yaşça benden büyüktü yani bir yetişkindi. Ne yaşandığını biliyordu."

2008'DEKİ DAVADA DA ADI GEÇMİŞTİ

Gerçekten de 10 yılı aşkın bir süre boyunca Epstein'in yakın çevresindeki isimlerden biri olan Kellen, Epstein'in 2008 yılında Florida'da yargılandığı ve suçluluğunu kabul ettiği davanın iddianamesinde dört "potansiyel iş birlikçi" arasında yer alıyordu. O tarihte, aralarında Carolyn'ın da bulunduğu ergenlik çağındaki çok sayıda kurban Epstein ve Kellen hakkında davalar açmıştı.

Müştekilerden biri Kellen'ı Epstein'in "emir eri" olarak nitelendirmiş hem plan program işlerini yürüttüğünü hem de ağa yeni kızlar katılması için çalıştığını anlatmıştı. Şimdi, Maxwell hakkındaki suçlu hükmünün ardından Kellen'ın da yargılanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"NEDEN YARGILANMADI" DEĞİL "NEDEN HENÜZ YARGILANMADI"

Kurbanların avukatı Brad Edwards, neden Kellen'ın Maxwell'la birlikte yargılanmadığı sorusuna, "Bence bu soruyu 'Neden henüz yargılanmadı?' olarak sormak daha doğru olur" diye cevapladı.

The Daily Beast'e konuşan Edwards, "Ben olayı şöyle görüyorum: Sarah'ya bu hikayenin içinde kendisini yeniden konumlandırması için onlarca hatta yüzlerce fırsat verildi. Ya kurbanların yanındasınızdır ya da diğer tarafta yani kötü adamların yanındasınızdır" ifadelerini kullandı.

Kellen'ın kurbanların açtığı asli hukuk davalarına da hiç katkıda bulunmadığını hatırlatan Edwards, "Ben yeni davalar açmayı planlıyorum. Yakın zamanda kurbanların yanında mı yoksa karşısında mı durmak istediğine dair karar verme fırsatını elde edecek" diye konuştu. Kellen ve temsilcilerinden ise bir yorum gelmedi.

EPSTEIN'LE MAXWELL'LA SARMAŞ DOLAŞ

Maxwell'ın Manhattan mahkemesindeki yargılanması sürecinde, Epstein'in dünyasındaki en kritik çalışanlardan biri olarak nitelendirilen 42 yaşındaki Kellen'ın, Florida'daki evde telefonlara baktığı, masajları organize ettiği, özel jetlerle yapılan uçuşları planladığı ve Carolyn'a paketler gönderildiği anlatıldı.

Savcılık içinde Kellen'ın bulunduğu dört fotoğrafı da kanıt olarak sundu. Bu fotoğraflarından birinde Epstein Kellen'a sarılmış haldeydi, ikisi özel bir jetin önünde duruyordu. İki fotoğrafta Kellen ve Maxwell bir arada gülümsüyordu. Sonuncuda ise Kellen Epstein'e ait mülklerden birinde poz veriyordu.

"BEN DE BİR EPSTEIN KURBANIYIM" DEDİ

Epstein, Ağustos 2019'da hayatına son verdikten bir ay sonra Kellen, kendisinin de Epstein kurbanı olduğuna dair bir açıklama yaptı. Sözcüsü Tracy Schmaler, açıklamada, Kellen'ın 22 yaşındayken Maxwell'a asistanlık yapsın diye işe alındığını belirtti.

Schmaler, "O dönemde Sarah içinde doğduğu ve yetiştiği Yehova Şahitleri cemaatinden kovulmuş, 17 yaşındayken evlendiği adamdan boşanmıştı" dedi ve şöyle devam etti: "Sarah Epstein'in dünyasına dahil edildikten kısa süre sonra, Epstein kendisine cinsel istismar uygulamaya başladı ve bu istismar yıllarca devam etti."

Schmaler'ın medyaya yaptığı açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Sarah da diğer birçok kurban gibi fazlasıyla kırılgan olduğu hem finansal hem de duygusal anlamda zor günler geçirdiği bir dönemde Epstein ve Maxwell tarafından hedef alındı. Epstein ve Maxwell'ın cinsel ve psikolojik istismarına maruz kaldı. O, yıllar içinde Epstein ve Maxwell için çalışmış onlarca asistandan biriydi. Görevleri arasında onlar için çeşitli randevular ayarlamak da vardı ve buna masaj randevuları da dahildi. Sarah hiçbir zaman Epstein veya Maxwell için genç kızlar bulmamıştır."

GAZETECİLERE SADECE BİR KEZ KONUŞTU

Bunun dışında Epstein'in çevresinde geçen yıllarına dair hiç konuşmayan Kellen, 2013 yılında NASCAR pilotu Brian Vickers'la evlendi. Vickers'ın Instagram sayfasında çiftin İtalya, Yunanistan, Avusturya, Japonya gibi destinasyonlardan seyahat fotoğrafları yer alıyor. Kendi internet sitesinde de Vickers'ın "Kült Öğretilere ve İstismarlara Karşı Aileler" isimli bir topluluğu desteklediği yazıyor.

Kayıtlara göre çiftin Florida'nın Miami Beach bölgesinde ve New York'un Manhattan bölgesinde evleri bulunuyor. Aralık 2020'de bir gazeteci Manhattan'daki 4 milyon dolar değerindeki evin kapısında Kellen'ı yakalayıp çeşitli sorular sormuştu. Kellen, muhabire, "Ben çok büyük bir canavar gibi gösteriliyorum ama bu doğru değil. Ben bir Jeffrey Epstein kurbanıyım. Her hafta tecavüze uğruyor ve istismar ediliyordum" diye yanıt vermişti.

DİĞER KURBANLAR ÖYLE DEMİYOR

Ancak geçmişte yayımlanan haberlere göre Epstein'in kurbanlarından birçoğu geçtiğimiz yıllarda dile getirdikleri şikayetlerinde, kendilerini Epstein'in yatak odasına "masaja" çağıran kişinin hep Kellen olduğunu söyledi.

Mahkemedeki kapanış konuşmaları esnasında, Maxwell'ın avukatları da konu Carolyn'ın istismar iddialarına geldiğinde suçu Kellen'a atmaya çalıştı. Avukat Laura Menninger, jüri üyelerine, "Şimdi, savcılık sizden, Ghislaine Maxwell Palm Beach'e gittiği ve Epstein'in mülklerini yönetmesine yardım ettiği için, masajları organize eden kişi olduğuna inanmanızı istiyor. Halbuki buna dair hiçbir kanıt, hiçbir mesaj defteri, hiçbir telefon kaydı, hiçbir şey görmediniz. Sarah Kellen'ın orada olduğunu gördünüz" diye seslendi.

Üstelik yaklaşık 20 yıl önce de Palm Beach polisi, Epstein'in seks suçlarıyla bağlantılı olarak Kellen hakkında bir iddianame hazırlamanın eşiğinden döndü. 2006 yılındaki bir olası neden ifadesinde, polislerin Kellen'a iki ayrı suç isnat etmeye hazırlandığı belirtiliyordu. Bunların biri reşit olmayan bir kişiyle yasa dışı cinsel eylem, diğeri de tacizdi.

EVE GİREN ÖNCE ONUNLA TANIŞIYORMUŞ

Yeminli ifadede, genç kurbanların Epstein'in Florida'daki evine ayak bastıklarında önce Kellen'la tanıştırıldığı, "Epstein'in asistanı olan bu kişinin telefon numaralarını ve isimlerini bir listeye kaydettiği" belirtiliyordu. İfadede kurbanların Kellen'ın peşinden üst kattaki bir yatak odasına gittiği, burada Kellen'ın masaj yatağını ve yağlarını hazırladığı ve "Epstein birazdan gelecek" diye bilgi verdiği de anlatılıyordu.

Kellen ayrıca Epstein'in Palm Beach'te olduğu günlerde kızları arayıp "masaj" randevularına çağırıyor, bu randevularda kızlar tacize ya da tecavüze uğruyor, ardından ellerine birkaç yüz dolar tutuşturularak kapı dışarı ediliyordu.

Maxwell'in duruşması esnasında, Carolyn, Epstein'in malikanesine 2001 yılında 14 yaşındayken gitmeye başladığını, bu durumun 18 yaşına gelene kadar devam ettiğini o tarihte sonra Epstein'in kendisini "fazla yaşlı" bulduğunu söyledi. İlk bir-iki yıl randevuları ayarlamak için arayan kişinin Maxwell olduğunu, daha sonra ise bu işi Kellen'ın üstlendiğini belirten Carolyn, "Bazen de malikaneyi ben arıyordum çünkü gençtim ve 300 dolar benim için çok paraydı" diye konuştu.

"BENİ GHISLAINE'İN ELİNE VEREN SARAH'DIR"

Son yıllarda Kellen'ı kızları ağa çeken kişi olmakla itham eden kurbanlar da oldu.

Bunlardan biri 2002 yılında henüz 22 yaşındayken Epstein'in saldırısına uğrayan Teresa Helm'di.The Daily Beast'e konuşan Helm, California'da bir masaj öğrencisiyken, tanıştığı Kellen'ın Epstein'in çevresinden tanıdığı ilk kişi olduğunu söyledi. Kellen'la Santa Monica Rıhtımı'nda bir yürüyüşe çıktıklarını belirten Helm, "Burada bana zengin bir kişinin gezici masözü olmamı teklif etti. Ben bayrak yarışlarında kullanılan batonlar gibiydim, beni Ghislaine'in eline veren en büyük el ise Sarah'nındı" ifadeleriyle anlattı yaşadıklarını.

Helm, Kellen'ın kendisi için ayarladığı uçak biletiyle New York'a gidip Maxwell'la tanıştığını, Maxwell'ın da kendisini Epstein'in New York'ta bulunan konağına "masaj" için gönderdiğini" söyledi.

"Bu istismarı kolaylaştırmaktır" diyen Helm, "İstismarı biliyor ve bu konuda bir şey yapmıyorsanız siz de bir istismarcı olabilirsiniz? Onun peşine de düşecekler mi? Sırada o mu var? Şahsen benim 'sıradakiler' listemin 1 numarasında o var" diye konuştu.

"KENDİ İYİLİĞİ İÇİN YARGILANMALI"

Kellen'ı suçlayanlardan biri de Epstein'in kendisine 2000 yılında henüz 20 yaşındayken saldırı düzenlediğini söyleyen eski model Marijke Chartouni oldu. Epstein ve Maxwell'in "emir erlerinin sayısız seks ticareti suçunun işlenmesinin sorumluluğunu paylaştığını" söyleyen Chartouni, bu sorumluluğun seviyesinin ise henüz net olmadığını belirtti ve ekledi:

"Maxwell'la ya da Epstein'le aynı mı? Yoksa kendileri de çok kontrol altında oldukları için kenara koydukları ahlaki değerler karşısında körleştiler mi? Bu sorulara yanıt vermenin tek yolu gerçekleri gün ışığına çıkarmak ve bu insanların yargılanmasına izin vermektir."

Chartouni, "Sarah Kellen ve tüm iş birlikçileri, hem onun hem de kurbanların iyiliği için yargı önüne çıkarılmalı. Bu olmadan, böylesi bir istismarın devam etmesi kaçınılmaz" diye konuştu.

Epstein ve Maxwell'ın emir erleri olarak nitelendirilen kişiler arasında Kellen'ın yanı sıra Lesley Groff da bulunuyor. Epstein'in 55 yaşındaki eski asistanı olan Groff, hakkında açılan davalarda, seyahatleri ve masaj randevularını organize etmekle suçlandı. Groff, eski patronu ile bağlantılı herhangi bir yanlış yaptığı iddiasını reddetti.Groff'un adı da Maxwell'ın duruşmasında birkaç kez geçti. Örneğin Epstein'in pilotları, uçuşları organize edenin Groff olduğunu söyledi. Ancak Groff tanık kürsüsüne çağırılmadı. Sözcüsü ise The Daily Beast'e yaptığı açıklamada, kadının savcılarla iş birliği içinde olduğunu söyledi.Maxwell'ın suçlu bulunmasının ardından Groff'un avukatları bir yazılı açıklama yaparak, Manhattan Federal Savcılığı'nın müvekkilleri hakkında bir iddianame hazırlamayacağını öne sürdü. Açıklamada ayrıca daha önce Groff hakkında açılan iki davanın da geri çekildiği belirtildi.Michael Bachner ve Jon Whitcomb'un imzasını taşıyan açıklamada, "Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'in faaliyetlerine dair iki yıldan fazla süren soruşturmasında tanıklarla uzun mülakatlar yapılmış, iletişim kayıtları yakından incelenmiştir. Bunun sonucunda bize, Lesley Groff hakkında herhangi bir cezai kovuşturma yapılmayacağı bildirilmiştir. Epstein'in profesyonel ofis personelinin bir parçası olan Lesley, asla uygunsuz ya da yasa dışı bir şeye şahit olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

DAVACI 'JANE DOE' KELLEN MI?

Mart 2020'de hikayesi Kellen'a çok benzeyen bir kişi Epstein'in mirasçıları hakkında bir dava açtı. Jane Doe takma adını kullanan müşteki, "Epstein ve Maxwell kendisini ağlarına düşürdüğünde saf ve kırılgan bir 22'lik olduğunu" iddia ediyordu.

İddianamede, Epstein'in Doe'yu "uzun yıllar boyunca sömürdüğü" belirtilerek, "Onun duygusal anlamda fazlasıyla kırılgan genç bir kadın olduğunu biliyordu. Epstein'le tanışığı dönemde tüm çevresi, arkadaşları ve ailesi tarafından terk edilmişti. Bu sayede Epstein Doe'yu kendi korkunç istismar dünyasına çekebildi" ifadeleri kullandı.

İddianamede ayrıca Doe'nun "isminin ve itibarının yerle bir olduğu" kadının neredeyse iflas noktasına geldiği çünkü bütün kaynaklarını tamam Epstein'in suçlarından kaynaklanan yalan suçlamalara karşı kendisini savunmak için harcadığı da belirtildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında mahkemeye sunulan bir başka belgede, Doe'nun avukatı Daniel Kaiser, maruz kaldığı istismara rağmen, "Jane Doe'yu acımasız bir biçimde kötüleyen hatta ölümle tehdit edenler olduğunu" ifade etti. (Kaiser, yorum talplerine yanıt vermedi.)

MAXWELL DAVASINDAN SADECE 1 HAFTA ÖNCE…

Mahkeme kayıtlarına göre, Doe, Epstein Kurbanları Tazminat Programı'na başvurdu ancak bir anlaşma teklifi almadı. Geçen Ağustos ayında görülen bir duruşmada, Kaiser Doe'nun iddiasının "başarılı olmadığını" belirterek, "Program yöneticisi bana telefonda açıkça siyasi durumlar yüzünden elinin kolunun bağlı olduğunu bu nedenle müvekkilimle ilgili bir işlem yapamadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Kayıtlara bakılırsa, Maxwell'in davasının başladığı 29 Kasım tarihinden bir hafta önce, Doe'nun Epstein'in mirasçılarına açtığı davada anlaşmaya varıldı.

KELLEN DA FONA BAŞVURMUŞ

Edwards, Kellen'ın kurbanlar tazminat fonuna başvuruda bulunduğunu ancak halen diğer kurbanlara yardımcı olmak için adım atmadığını belirtti.

"Kurbanlara yardım etmek için kendisine bol miktarda fırsat tanındı ama o bunu doğrudan reddetti" diyen Edwards şöyle devam etti: "Eğer doğruyu söylemiş ve deliller sunmuş olsaydı, bu Ghislaine'i bitirirdi. Ghislaine'e hiçbir şekilde yardım edemez."

Edwards'a göre Kellen "tüm kötü adamların kim olduğuna ve ne yaptığına dair daha fazla kanıta ve bilgiye sahip. Bunlar savcılara yardımcı olabilir, tüm kurbanlara yardımcı olabilir ve yüzlerce hatta belki binlerce kurbanın huzura kavuşmasını sağlayabilir".

Maxwell'ın yargılanması esnasında Kellen'ın savcılıkla tamamen iş birliği yapmayı tercih edebileceğini de ifade eden Edwards, "Onlara bildiği her şeyi anlatabilirdi, masada bir anlaşma olmadan savcılığa yardım edebilirdi. Bunu sadece doğru olanı yapmak için yapabilir, verdiği desteğin kendisine şefkat ve merhamet gösterilmesi için yeterli olmasını ümit edebilirdi" yorumunu yaptı.

Edwards, bunu yapması durumunda mahkemeye gelip savcılardan Kellen'a merhamet gösterilmesini talep edecek bazı kurbanlar tanıdığını da sözlerine ekledi.

"GHISLAINE AKILLANDI, SARAH'YI ARAYA TAMPON YAPTI"

Kellen'ın, Epstein'in seks ticareti operasyonunda Maxwell'dan bir kademe altta yer aldığını belirten Edwards, "Bir noktada Ghislaine akıllandı ve araya tamponlar yerleştirmeye başladı. Bu tamponlardan biri de Sarah'ydı" dedi.

"Sarah ifade verse de vermese de ele geçirilmesi en kolay insan. Ama birilerinin kendisini unutacağını ümit etmeye devam ediyor" ifadelerini kullanan Edwards şöyle devam etti:

"Bence onun unutulmasının en iyi yolu, bir noktada vicdanının sesini dinleyip, yolundan dönüp yardım eden insan olarak hatırlanmaktır."

Adının ifadelerde sık sık geçmesine karşın, Kellen ifade vermeye çağırılmadı ve savcılık tarafından kendisine bir dokunulmazlık tanınmadı. Savunma makamı 18 Aralık günü, Kellen'ı kürsüye çağıramadıkları tanıklar arasında saydı. Buna gerekçe olarak söz konusu kişilerin ABD Anayasası'nın beşinci değişikliğinden (kimse kendisini suçlu gösterecek kanıtlar ve ifadeler sunmaya zorlanamaz) doğan haklarını kullanacak olmaları gösterildi.

YENİDEN YARGILAMA OLURSA KELLEN KONUŞABİLİR

Manhattan Savcılığı, neden şu an 42 yaşında olan Kellen'a, Maxwell hakkında ifade vermesi karşılığında dokunulmazlık sağlanmadığıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Ancak Maxwell hakkında hükümsüz yargılama kararı çıkar da süreç sıfırdan başlarsa Kellen, iş birliği yapma şansını bir kez daha elde edebilir.

Yukarıda da dediğimiz gibi, Scotty David isimli soyadı açıklanmayan jüri üyesinin geçen hafta basına verdiği röportajlar ortalığı karıştırmıştı. Scotty, kendisinin de çocukken istismara maruz kaldığını ve karar aşamasındaki tartışmalarda yaşadıklarını kafası karışık jüri üyelerine anlattığını bu sayede 'suçlu' hükmünün verilmesini sağladığını belirtmişti. Jüri üyesinin cinsel istismar yaşadığı bilgisini tarafların avukatlarıyla önceden paylaşmamış olmasının jürinin tarafsızlığını ilkesine sekte vurduğunu öne süren savunma avukatları da yeniden yargılanma başvurusunda bulunmuştu.

The Daily Beast'in "Next Target for Epstein Prosecutors Could Be His Assistant Sarah Kellen" başlıklı haberinden derlenmiştir.