Jeff Bezos'un 'mega' yatı için tarihi köprüyü sökecekler

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Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti, pandemi döneminde her zamankinden daha fazla kişinin internet üzerinden alışveriş yapmasıyla 2017'den bu yana kabaca ikiye katlandı.

Bu süreçte tersaneler de süper yatlar üretmeye devam etti. Uzmanlar popülerlikleri arttıkça, yatların daha da büyüdüğünü söylüyor. Dünyanın en zengin insanı da elbette bu mega yat akımından geri kalmadı ve kendine inşa ettirdiği devasa yatla bir süredir dünya basınının gündeminden düşmedi.

Bezos'un mega yatı Hollanda'da Oceano adlı şirket tarafından yapılıyor. Bezos'un yatı tam 127 metre uzunluğunda ve maliyeti de 500 milyon dolar civarında. Ancak bu büyüklükte bir yat elbette lojistik konusunda sıkıntı yaratıyor.

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Hollanda'da inşa edilen yatın ülkeden çıkarılıp Bezos'a ulaştırılabilmesi için Rotterdam’ın simgesi olan tarihi Koningshaven Köprüsü sökülmek zorunda kalınacak.

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Söküm işleminin ise haftalarca süreceği belirtiliyor. Bu işlemden sonra yat açık denizlere ulaşarak sahibine gidecek.

127 metrelik dev yatın altından geçmesi gereken tarihi köprünün sadece 40 metre geçiş için yeri var. Hal böyle olunca köprüyü sökmek tek seçenek.

Yatı yapan şirket Oceano, Rotterdam şehri yetkililerinden köprünün sökülmesini talep ederken söküm ve yeniden birleştirme işlemleri sırasında oluşacak masrafları da üstlendi.

Köprünün sadece “De Hef” olarak bilinen orta bölümünün sökülmesinin bile iki haftadan fazla sürmesi bekleniyor. Ancak Rotterdam şehri yetkilileri Jeff Bezos'un bu mega yat projesini büyük bir gelir kapısı olarak görüyor.

Projeden sorumlu belediye görevlisi Marcel Walravens konuyla ilgili olarak "Ekonomik açıdan ve sağlayacağı iş fırsatlarına bakarsak bu oldukça önemli bir proje. Öte yandan Rotterdam Avrupa'nın denizcilik başkenti olarak ilan edildi. Gemi inşası ve bu sektör etrafında oluşan hareketlilik şehrimizin önemli bir simgesi haline geldi." açıklamasını yaptı.

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TEPKİLER BÜYÜYOR

Ancak 1878'de yapılmış metal yapının sökülmesi tepkiler de doğurdu. Rotterdam Tarih Topluluğu'ndan Ton Wesselink köprü sökümünün doğuracağı iş fırsatlarının önemli olduğunu ancak bu yüzden atılacak adımlarında bir sınırı olması gerektiğinin ve tarihi eserlere zarar vermenin doğru olmadığı görüşünde.

Rotterdamlı siyasetçi Stephan Leewis ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu adam servetini periyodik olarak işçi kovmakla, vergiden kaçınmakla, kurallara uymamakla yaptı ve biz şimdi bu adam için güzelim tarihi köprümüzü mü yıkacağız?" diyerek duruma tepki gösterdi.





MEGA YATIN YAVRUSU DA VAR!

Fiyata, Bezos'un mega yatının 500 milyon dolarlık fiyatına küçük "destek yatı" dahil değil. Daha küçük yatta bir helikopter pisti de var. Bezos'un sevgilisi televizyon sunucusu Lauren Sanchez'in helikopter pilotu ehliyeti var.

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Ana yatın güvertesinde üç yelken direği olduğundan kendi helikopter pisti yok.

Uzmanlar daha küçük yata ayrıca, arabalar, lüks sürat tekneleri ve hatta muhtemelen bir denizaltının da konulabileceğini söylüyor. Bu tür sipariş yatların yapımı beş yıl sürebildiğinden, Bezos'un siparişinin yıllar önce verdiği düşünülüyor.

Hollandalı yat imalatçısı Oceanco, proje konusunda herhangi bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Şirket daha önce de yaklaşık 107 metrelik dünyanın en büyük ikinci yatı Black Pearl'ü yapmıştı.

Bezos'un 120 metreden uzun yatı, dikine konmuş olsa Giza Piramidi'nden daha uzun oluyor. Eyfel Kulesi'nin ise neredeyse yarısı kadar.