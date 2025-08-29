JD Vance'ten başkanlık mesajı

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 16:41

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ellerinde görülen morluklar nedeniyle sağlık durumu tartışma konusu olan Başkan Donald Trump'ın "inanılmaz derecede sağlıklı" olduğunu belirterek, "korkunç bir trajedi" durumunda ise görevi devralmaya hazır olduğu mesajı verdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden USA Today'e, konuştu. JD Vance, cilt altı dokuda kalınlaşma ve bacak damarlarının hasar görmesiyle kanın kalbe geri akışının engellendiği bir hastalık olarak tanımlanan "venöz yetmezlik" tanısı konan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu hakkındaki soruları yanıtladı.

Trump'ın başkanlık dönemi boyunca halkına hizmet etmeye devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Vance, "Başkan inanılmaz derecede sağlıklı. Olağanüstü bir enerjisi var." ifadesini kullandı.

Vance, Trump'ın ekibindeki çoğu kişinin başkandan daha genç olmasına rağmen en uzun mesai yapan kişinin Trump olduğunu belirterek, "Gece en son telefon görüşmesi yapan kişi o, sabah ise ilk uyanan ve ilk aramaları yapan yine o." dedi.

Başkanlık görevini devralmaya hazır olup olmadığı sorulan Vance, "Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum." yanıtını verdi.

Sosyal medyada yayılan ve Trump'ın bacağında şişlik ve elinde morluklar olduğunu gösteren görüntüler, dikkatleri Trump'ın sağlık durumuna çevirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Trump'ın "venöz yetmezlik" olarak adlandırılan bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın elinde görülen morlukları "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklayan Leavitt, başkanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

