×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

JD Vance’den kritik tespit: İsrail’e tepki ABD dış politikası yüzünden arttı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#JD Vance#İsrail
JD Vance’den kritik tespit: İsrail’e tepki ABD dış politikası yüzünden arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 07:00

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’e yönelik eleştirilerin Yahudi karşıtlığıyla karıştırılmaması gerektiğini ifade etti. Amerikalı haber platformu Unherd’e verdiği röportajda konuşan Vance, İsrail’e artan tepkilerin Amerikan dış politikasındaki yerleşik yaklaşıma karşı bir tepkinin sonucu olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Cumhuriyetçilerin yüzde 99’unun, Demokratların ise yaklaşık yüzde 97’sinin Yahudilere kimlikleri nedeniyle düşmanlık beslemediğini öne süren Vance, İsrail’in ABD için önemli bir müttefik olduğunu ancak iki ülke arasında ciddi görüş ayrılıklarının da yaşanabileceğini dile getirdi. Vance ayrıca ‘Turning Point USA’ konferansında Cumhuriyetçi Parti içindeki antisemitizm iddialarını açıkça kınamazken “Birbirimizi kınamaktan çok daha önemli işlerimiz var” ifadesini kullandı.

ONU BAŞKAN YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Charlie Kirk’in ölümünün ardından ‘Turning Point USA’ platformunun, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 2028’de başkanlığa giden yolunu örmek için örgütlenmeye başladığı aktarıldı. Muhafazakâr hareketin, erken ön seçim eyaleti Iowa’da kapsamlı bir saha ağı kurmayı hedeflediği iddia edildi. Kirk’in eşi Erika Kirk, örgütün Kirk sonrası ilk büyük etkinliği olan AmericaFest’te yaptığı konuşmada, “Eşim Charlie’nin dostu JD Vance’i bir sonraki başkan yapmak için mümkün olan en güçlü şekilde çalışacağız” ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#JD Vance#İsrail

BAKMADAN GEÇME!