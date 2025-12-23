JD Vance’den kritik tespit: İsrail’e tepki ABD dış politikası yüzünden arttı

Haberin Devamı

Cumhuriyetçilerin yüzde 99’unun, Demokratların ise yaklaşık yüzde 97’sinin Yahudilere kimlikleri nedeniyle düşmanlık beslemediğini öne süren Vance, İsrail’in ABD için önemli bir müttefik olduğunu ancak iki ülke arasında ciddi görüş ayrılıklarının da yaşanabileceğini dile getirdi. Vance ayrıca ‘Turning Point USA’ konferansında Cumhuriyetçi Parti içindeki antisemitizm iddialarını açıkça kınamazken “Birbirimizi kınamaktan çok daha önemli işlerimiz var” ifadesini kullandı.

ONU BAŞKAN YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Charlie Kirk’in ölümünün ardından ‘Turning Point USA’ platformunun, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 2028’de başkanlığa giden yolunu örmek için örgütlenmeye başladığı aktarıldı. Muhafazakâr hareketin, erken ön seçim eyaleti Iowa’da kapsamlı bir saha ağı kurmayı hedeflediği iddia edildi. Kirk’in eşi Erika Kirk, örgütün Kirk sonrası ilk büyük etkinliği olan AmericaFest’te yaptığı konuşmada, “Eşim Charlie’nin dostu JD Vance’i bir sonraki başkan yapmak için mümkün olan en güçlü şekilde çalışacağız” ifadesini kullandı.