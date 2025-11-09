‘JD Vance de İznik’e gelebilir’ iddiası

Haberin Devamı

KASIM AYI SONUNDA

Papa, ziyaretinde, M.S. 325 yılında Birinci Konsil’in toplandığı yer olduğu düşünülen, İznik Gölü’nün altında bulunan antik bir bazilikanın kalıntılarını gezecek. Erken Hıristiyanlık döneminin en önemli toplantılarından biri olan bu konsilde, Hıristiyan alimleri, erken dönem doktrinini şekillendiren teolojik tartışmaları ele almıştı. Birkaç kaynak Middle East Eye yayınına verdiği bilgide, dindar bir Katolik olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 28 Kasım’da buraya gelerek Papa ile bir araya gelmeyi umduğunu söyledi. Papa ve Fener Patriği Bartholomeo’nun İznik’te söz konusu yıldönümünü birlikte kutlamaları bekleniyor. Kaynaklar, Vance’in katılımının henüz kesinleşmediğini ve bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ancak Türk yetkililer, Vance’in anma törenine katılmasını bekliyor.