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Jay-Z’ye babalık davası açtı

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#Jay-Z#Rymir Satterthwaite#Babalık Davası
Jay-Z’ye babalık davası açtı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 07:00

24 yıl önce 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya olan ABD’li rapçi Jay-Z’ye bir darbe daha geldi.

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31 yaşındaki Rymir Satterthwaite, gerçek adı Shawn Carter olan 55 yaşındaki rapçinin biyolojik babası olduğunu iddia etti. Jay-Z’nin, ölen annesi Wanda’yı henüz 16 yaşındayken hamile bıraktığını söyleyen Satterhwaite, babalık testi yapılması için verdiği hukuk mücadelesinin ünlü rapçinin hukuk ekibi tarafından engellendiğini öne sürerek dava açtı. Satterhwaite’in annesi Wanda, 2010 yılında oğlunun gerçek babasının belirlenmesi için dava açmış ancak dava Carter’ın avukatlarının girişimiyle iptal edilmişti.

 

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#Jay-Z#Rymir Satterthwaite#Babalık Davası

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