Jay-Z’ye babalık davası açtı

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31 yaşındaki Rymir Satterthwaite, gerçek adı Shawn Carter olan 55 yaşındaki rapçinin biyolojik babası olduğunu iddia etti. Jay-Z’nin, ölen annesi Wanda’yı henüz 16 yaşındayken hamile bıraktığını söyleyen Satterhwaite, babalık testi yapılması için verdiği hukuk mücadelesinin ünlü rapçinin hukuk ekibi tarafından engellendiğini öne sürerek dava açtı. Satterhwaite’in annesi Wanda, 2010 yılında oğlunun gerçek babasının belirlenmesi için dava açmış ancak dava Carter’ın avukatlarının girişimiyle iptal edilmişti.