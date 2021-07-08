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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Japonya'yı sel vurdu! Yüzbinlerce kişi tahliye edilecek

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Japonya'yı sel vurdu! Yüzbinlerce kişi tahliye edilecek

Japonya'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınlarına sebep olmaya devam ediyor. Heyelan felaketi sonucu çok sayıda kişinin hala kayıp olduğu ülkede yaklaşık 330 bin kişi tahliye edilecek.

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası güneybatıdaki eyaletlerde yaklaşık 330 bin kişiye tahliye emri verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin batısında Japon Denizi'ne kıyı eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu.

Hiroşima, Okayama, Hyogo, Şimane ve Tottori'de heyelan uyarıları yapıldı. Bu bölgelerde şiddetli yağmurun cuma sabahına kadar süreceği kaydedildi.

Uyarı sonrası eyalet yönetimleri Şimane'de 310 bin ve Tottori'de ise 19 bin kişiye tahliye emri verdi.

Şimane'nin Matsue bölgesindeki Iu Nehri taşma seviyesine yaklaştı, Izumo bölgesinde şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan hasar oluşturdu.

Güneybatıdaki Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

 

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