Japonya’nın ilk kadın başbakanı yolda

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 07:00

JAPONYA’nın Liberal Demokrat Partisi (LDP), yeni lideri olarak eski Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi’yi seçti. LDP’nin en muhafazakâr üyelerinden olan Takaichi, ülke tarihinde başbakanlık koltuğuna oturması beklenen ilk kadın oldu.

Parlamentoda görevden ayrılan Başbakan Şigeru İşiba’nın yerini kimin alacağına dair oylama 15 Ekim’de gerçekleştirilecek. Muhalefetin dağınık yapısından faydalanmayı hedefleyen LDP’nin parlamentoda 64 yaşındaki Takaichi’yi yeni başbakan seçtirecek çoğunluğu bulunuyor. Takaichi’nin zaferi, seçmenlerin artan fiyatlar, yabancı işçi ve turist akını konusunda endişe duyduğu Japonya’da “sağa doğru bir kaymanın” habercisi olabileceği şeklinde yorumlandı. LDP’nin yeni lideri siyasete girmeden önce kısa bir süre televizyon programcılığı da yapmıştı.

