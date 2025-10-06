Japonya’nın ilk kadın başbakanı yolda

Haberin Devamı

Parlamentoda görevden ayrılan Başbakan Şigeru İşiba’nın yerini kimin alacağına dair oylama 15 Ekim’de gerçekleştirilecek. Muhalefetin dağınık yapısından faydalanmayı hedefleyen LDP’nin parlamentoda 64 yaşındaki Takaichi’yi yeni başbakan seçtirecek çoğunluğu bulunuyor. Takaichi’nin zaferi, seçmenlerin artan fiyatlar, yabancı işçi ve turist akını konusunda endişe duyduğu Japonya’da “sağa doğru bir kaymanın” habercisi olabileceği şeklinde yorumlandı. LDP’nin yeni lideri siyasete girmeden önce kısa bir süre televizyon programcılığı da yapmıştı.