×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’nın gözü Türk İHA’larında

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#İHA#Kuzey Kore
Japonya’nın gözü Türk İHA’larında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:00

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ü Tokyo’da konuk ederken Türkiye’nin, insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Koizumi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye, İHA geliştirme de dahil olmak üzere, ulusal savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem veren bir ülke” değerlendirmesinde bulunan Koizumi, Görgün ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Program kapsamında Görgün, Tokyo ve Kobe’de üst düzey görüşmeler, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurumlarla temaslar ve sanayi tesisi ziyaretleri gerçekleştirmişti.

SAVUNMA HARCAMASI ARTACAK

Değişen jeopolitik tehditler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Kuzey Kore’nin balistik füze ve nükleer programları ile Çin’in askeri kapasitesini hızla artırması Japonya’nın 2022’de “Ulusal Güvenlik Stratejisini” yeniden planlamasına neden oldu. Japonya’nın 2026 mali yılında yıllık savunma harcamalarının, ülkenin gayri safi yurtiçi milli hasılasının yüzde 1,9’una erişmesi bekleniyor. Tokyo yönetimi 2027 mali yılında bu oranı yüzde 2 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınTrump ile Pezeşkiyan imzaları attı: Anlaşma yürürlükteTrump ile Pezeşkiyan imzaları attı: Anlaşma yürürlükteHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#İHA#Kuzey Kore

BAKMADAN GEÇME!