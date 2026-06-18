Japonya’nın gözü Türk İHA’larında

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Koizumi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye, İHA geliştirme de dahil olmak üzere, ulusal savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem veren bir ülke” değerlendirmesinde bulunan Koizumi, Görgün ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Program kapsamında Görgün, Tokyo ve Kobe’de üst düzey görüşmeler, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurumlarla temaslar ve sanayi tesisi ziyaretleri gerçekleştirmişti.

SAVUNMA HARCAMASI ARTACAK

Değişen jeopolitik tehditler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Kuzey Kore’nin balistik füze ve nükleer programları ile Çin’in askeri kapasitesini hızla artırması Japonya’nın 2022’de “Ulusal Güvenlik Stratejisini” yeniden planlamasına neden oldu. Japonya’nın 2026 mali yılında yıllık savunma harcamalarının, ülkenin gayri safi yurtiçi milli hasılasının yüzde 1,9’una erişmesi bekleniyor. Tokyo yönetimi 2027 mali yılında bu oranı yüzde 2 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

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