×
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'nın girişimi hüsranla bitti: Yeni nesil roketi sınıfta kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Roket#Uydu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 12:15

Japonya'nın Michibiki-5 uydusunu yörüngeye gönderme girişimi, taşıyıcı H3 roketinin 2'nci kademe motorunun kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra beklenmedik şekilde durması sonucu başarısızlıkla sonuçlandı.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, ülkenin bölgesel konumlama sistemi "QZSS" uydu ağının parçası olan Michibiki-5 uydusunu yörüngeye gönderme girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait taşıyıcı H3 roketinin yerel saatle 10.51'de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı kaydedilirken, roketin 2'nci kademe motorunun kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra beklenmedik şekilde durduğu ifade edildi.

JAXA, yaşanan arızanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

İlk olarak 7 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan Michibiki-5 uydusunun fırlatması, H3 roketi ve fırlatma tesisi ile ilgili teknik aksaklıklar nedeniyle önce geçen Çarşamba'ya, ardından bugüne (Pazartesi) ertelenmişti.

