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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Japonya'nın Amami-Ooşima adası açıklarında 6,3'lük deprem meydana geldi

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Japonya'nın Amami-Ooşima adası açıklarında 6,3'lük deprem meydana geldi
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Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Amami-Ooşima açıklarındaki adacıklarda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Amami-Ooşima yakınlarındaki adacıklarda yerel saatle 00.51'de 6,3 şiddetinde deprem oldu.

Ajans, yerin yaklaşık 160 kilometre derinliğinde oluşan ve çevre eyaletlerde hissedilen depreme yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

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