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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Japonya'dan yeni OHAL adımı

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Japonya'dan yeni OHAL adımı

Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletildiği belirtildi.

Japonya'da Kovid-19'a yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği toplantıda, vaka artış trendini düşürmek istediklerini söyledi.

Nişimura Yasutoşi, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletilmesi kararını aldıklarını kaydetti.

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Buna göre kısmi olağanüstü hal kapsamına Miyagi, Yamanaşi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroşima, Kagawa, Ehime ve Kagoşima eklendi.

20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni karara göre kısmi olağanüstü hal toplam 16 eyalette 12 Eylül'e kadar sürecek.

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