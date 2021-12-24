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Japonya'dan 'Pekin Olimpiyatları' kararı

#Japonya#Çin#Pekin Olimpiyatları
Japonyadan Pekin Olimpiyatları kararı

Japonya hükümeti, ABD'nin diplomatik boykot kararı ile gündeme gelen Pekin Kış Olimpiyatları'na hükümet heyeti gönderilmeyeceğini açıkladı. Japonya’yı Pekin'de yalnızca 3 olimpiyat yetkilisi temsil edecek.

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Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin diplomatik boykot uygulama kararı aldığı Pekin Kış Olimpiyatları’na ilişkin Japonya hükümetinden açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, ülkesinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na hükümet heyeti göndermeyeceğini söyledi. Matsuno, Japonya’yı Pekin'de Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yasuhiro Yamashita ve Japonya Paralimpik Komitesi Başkanı Kazuyuki Mori'nin temsil edeceğini duyurdu. Matsuno, kararın diplomatik bir boykotu temsil edip etmediği konusunda ise açıklamada bulunmadı. Japon sporcuların planlandığı üzere olimpiyatlara katılacağı öğrenildi.

DENGE POLİTİKASI

Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise Tokyo ve Pekin'in 2022'de diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanması nedeniyle kararın diplomatik kriz endişesi ile Japonya Başbakanı Fumio Kishida yerine Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno tarafından kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

İNSAN HAKLARI BOYKOTU

ABD hükümeti Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı almış, boykotun ABD'li yetkililerle sınırlı olacağı ve milli sporcuların oyunlara katılımını etkilemeyeceği belirtilmişti. Boykot kararına daha sonra Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin de destek verdiği kamuoyuna yansımıştı.

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PEKİN TOKYO'YA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

"Sporun siyasallaştırılmasına kesinlikle karşı olduklarını" belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Tokyo'dan gelebilecek boykot kararına karşı, "Çin, Japonya'ya geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda tam destek verdi. Japonya'nın temel tutumu da aynı olmalı" ifadelerini kullanarak destek istemişti.

BAŞBAKAN KATILMAYI PLANLAMIYOR

Japonya Başbakanı Fumio Kishida da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Şubat ayında yapılacak olan oyunlara katılmayı düşünmediğini söylemişti. Kishida, daha önce topyekun diplomatik boykota dair kararı Japonya'nın ulusal çıkarlarını ve çeşitli konuları kapsamlı bir şekilde ele aldıktan sonra vereceklerini ifade etmişti.

2022 Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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#Japonya#Çin#Pekin Olimpiyatları

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