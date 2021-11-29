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Japonya'dan Omicron kararı: Sınırlarını kapatıyor

#Koronavirüs#Omicron Varyantı#Japonya
Japonyadan Omicron kararı: Sınırlarını kapatıyor

Japonya ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron nedeniyle, 30 Kasım'dan itibaren sınırlarını yabancılara kapatma kararı aldı.

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Dünya, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı sonrası yeniden alarma geçmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) B.1.1.529 olarak tanımlanan koronavirüs varyantını endişe verici varyant kategorisine aldı.

Türkiye ve İngiltere de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, Güney Afrika ve komşu ülkelere yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi.

Dün İsrail flaş bir adım atarak sınırlarını 14 gün boyunca sınırlarını tüm yabancılara kapatacağını duyurdu.

İsrail'in ardından bugün benzer bir hamle Japonya'dan geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın 30 Kasım'dan itibaren sınırlarını yabancılara kapatma kararı aldığını söyledi.

Ayrıca Japonya varyantın yayılmasının önüne geçmek için belirli ülkelerden dönen Japon vatandaşlarını belirlenen tesislerde karantinaya alacak.

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#Koronavirüs#Omicron Varyantı#Japonya

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