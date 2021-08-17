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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Japonya'dan 'Lambda' itirafı: 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı

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Japonya'dan 'Lambda' itirafı: 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı

Japonya'da ilk kez tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Lambda" varyantı vakasının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki Kovid-19'un "Lambda" varyantı vakasının izi araştırıldı.

Buna göre daha önce Peru'ya seyahat öyküsü bulunan bir kadının, 20 Temmuz'da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indiği tespit edildi.
Tokyo 2020 Oyunları akreditasyon kartına sahip 30 yaşlarındaki kadının havalimanındaki testi pozitif sonuçlandı.

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Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) vaka izi araştırması sonrası kadının, Kovid-19'un "Lambda" varyantına yakalandığını belirledi.
NIID bu vakanın, ülkedeki ilk "Lambda" varyantı vakası olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurduğu varyantı, haziranda "izlenmesi gereken varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

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Bilim insanları Lambda'nın sırrını çözmeye çalışıyor. Ancak işleri oldukça zor.

Zira bu varyantın diğer varyantlara göre daha karmaşık bir şekilde mutasyona girmiş olması bilim insanlarının elini bir hayli güçleştiriyor.

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