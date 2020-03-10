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İHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması

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Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması
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Japonya, koronavirüsünün hızla yayıldığı İtalya'nın kuzeyinden gelenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsünden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya ile ilgili Japonya’dan kritik bir karar geldi. Virüsün yayılmasını önlemek için tedbirleri artıran Japonya, İtalya'nın kuzeyinden ülkeye gelecek kişilere seyahat kısıtlaması uygulayacak. Buna göre, geriye dönük olarak 14 gün içinde İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerde bulunanların Japonya'ya girişine izin verilmeyecek. Hükumetin konuyla ilgili kararı bugün resmileştirmesi bekleniyor.

İtalya kritik eşikte

Koronavirüsü ile savaşan İtalya'da geçen hafta sonu Kuzey bölgeleri için alınan karantina tedbiri kararlarının son olarak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletileceği açıklanmış, ülkede ölü sayısı en az 463'e çıkmıştı.

Ülkedeki vak'a sayısı da 9 bini aşmıştı. Bu gelişmeler sonrasında seyahat kısıtlaması kararı alan Japonya, geçen hafta da Güney Kore ve İran'ın bazı bölgelerini giriş yasağı listesine eklemişti.

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