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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Japonya'dan flaş OHAL kararı

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Japonya'dan flaş OHAL kararı

Japonya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 8 eyalet eklenecek.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti, salgınla mücadele kapsamında 8 eyaletin OHAL kapsamına alınmasına yönelik tavsiye kararını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre OHAL kapsamına Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aiçi, Mie, Şiga, Okayama ve Hiroşima dahil edilecek.
27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek karar, 12 Eylül'e kadar uygulanacak.

OHAL'in genişletilmesi kapsamlı resmi kararı Başbakan Suga Yoşihide'nin kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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Ülke geneli başkent Tokyo dahil halihazırda 13 eyalette OHAL uygulanıyor. Yeni kararla OHAL 21 eyaleti kapsayacak.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 344 bin 510’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 725’e yükseldi.

Ülke genelinde 1935 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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