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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Japonya'dan flaş 'nükleer' kararı

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Japonya'dan flaş 'nükleer' kararı

Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali "güvenlik" sebebiyle yeniden faaliyete geçirilmeyecek.

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santralinin "ciddi güvenlik açıkları" sebebiyle yeniden üretime geçmesi yasaklandı.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), kuzeybatıda Niigata eyaleti kıyılarındaki Tokyo Electric Power (TEPCO) firması bünyesindeki tesisin faaliyetlerini yeniden başlatılmaktan men etti.

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Buna göre, Kaşiwazaki-Kariwa santralinde muhafaza edilen nükleer yakıt taşınamayacak ve tesisteki reaktörlere aktarılamayacak. Yasağın en az bir yıl süreceği kaydedildi.

NRA'ya göre, tüm reaktörleri devre dışı olan santralin, Mart 2020'den beri, "kusurlu takip sistemi" sebebiyle 15 farklı noktada "yetkisiz girişe" karşı "savunmasız" olduğu tespit edilmişti.

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Kyodo ajansı, Japon Denizi kıyısında bulunan ve dünyanın en büyük santrallerinden kabul edilen 7 reaktörlü nükleer kompleks için verilen resmi kararın TEPCO'nun mali planlarına zarar vereceğini bildirdi.

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